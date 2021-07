Montoya califica como "una locura" las sanciones a Norris y Pérez

Lando Norris fue sancionado con cinco segundos después de que se considerara que había forzado a Sergio Pérez a salirse de la pista cuando luchaba por la segunda posición poco después del reinicio tras el período de coche de seguridad en el Red Bull Ring.

Pérez trató de adelantar a Norris por el exterior en la curva 4, sólo para que Norris apretara al piloto de Red Bull. Esto hizo que Pérez tocara la grava y cayera de la tercera a la décima posición.

La penalización fue criticada tanto por McLaren como por Red Bull, pero el director de carrera de la FIA, Michael Masi, dijo que Norris no había dejado el ancho de un coche como exige el reglamento.

Pérez recibiría más tarde la misma sanción, al recibir dos penalizaciones de cinco segundos por incidentes separados con Charles Leclerc en la curva 4 y en la curva 6, cuando el piloto de Ferrari intentó adelantarlo por fuera.

Montoya, ex piloto de McLaren y de Williams en la F1, consideró que los pilotos que intentan pasar por el exterior en las curvas deben ser conscientes de las posibles consecuencias.

"Lo que pasó en la carrera, en mi opinión... Quiero decir, ¿por qué es una penalización? ¿Porque hay grava?", dijo Montoya a Motorsport TV Live tras la carrera del domingo.

"Si hay una escapatoria de asfalto, ¿no es una penalización? Si alguien lleva a alguien por encima de un plátano y fuera de la pista, ¿por qué no hay una penalización y por qué en la curva 4 hay una penalización? ¿Porque había grava? ¿Cualquier persona con la que estés lado a lado y te empuje fuera de la pista debería recibir una penalización?

"No lo sé. Creo que es una locura. En mi opinión, si yo fuera la persona que decide, diría que si estás en el exterior, no tienes nada que hacer en el exterior, y eso se enseña desde los días de karting".

"A menos que cambien la mentalidad en el karting y en las categorías menores, cómo hacen las cosas, es muy difícil. Todos estos chicos han crecido (diciéndoles) que si alguien trata de pasarte por fuera, ¡lo sacas de la maldita pista de carreras! ¡Y tienes que hacerlo!"

"Entonces, ¿qué esperan? ¿Por qué te enfadas si vas por fuera?"

"El mejor ejemplo es Sergio. Sergio se tiró a la hierba porque iba por el exterior, y entonces las cosas se invirtieron, y él era del interior, y dejó ir afuera al del exterior".

Montoya, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, consideró que la FIA debe aclarar las reglas para los pilotos sobre las batallas rueda a rueda, pero reconoció la zona gris en lo que define a los coches que están lado a lado.

"Creo que lo difícil es que, o bien los pilotos tienen el control y nos dejan correr, o los comisarios dicen: 'oh no, tienes que dejar un espacio'", dijo Montoya.

"Si tienes que dejar un espacio, entonces tienes que definir. OK, la mitad del coche está ahí, así que estás lado a lado, ¿cuándo tienes que dar espacio?

"Se convierte de nuevo en una decisión de juicio, y cuando se tiene una decisión de juicio, es cuando todo el mundo se pone muy, muy infeliz, porque (dirán): 'oh, pensé que estaba allí', y otra persona va a decir, 'no, no estabas lo suficientemente lejos, te faltaba un poco'".

Fans 1 / 39 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, en un KTM X-Bows 2 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans 3 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren 4 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images El casco de Lando Norris, McLaren, en la parrilla 5 / 39 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images La parrilla previo a la carrera 6 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Avión Red Bull 7 / 39 Foto de: Alessio Morgese Los pilotos en la parrilla para el himno nacional 8 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fans 9 / 39 Foto de: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 10 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 11 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 12 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 13 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02,Lance Stroll, Aston Martin AMR21 14 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Charles Leclerc, Ferrari SF21 15 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 16 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 17 / 39 Foto de: Erik Junius Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 18 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21 19 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521 20 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 21 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521 22 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, cruza la meta frente a su equipo 23 / 39 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta frente a su equipio 24 / 39 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, pasa por delante de sus fans de camino al Parc Ferme 25 / 39 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta frente a su equipo 26 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M, en Parc Ferme 27 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme 28 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 29 / 39 Foto de: Alessio Morgese Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing celebra en Parc Ferme 30 / 39 Foto de: Erik Junius Tercer lugar Lando Norris, McLaren 31 / 39 Foto de: Erik Junius Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 32 / 39 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 33 / 39 Foto de: Alessio Morgese Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes, Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing , tercer lugar Lando Norris, McLaren 34 / 39 Foto de: Alessio Morgese Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 35 / 39 Foto de: Alessio Morgese Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing tercer lugar Lando Norris, McLaren 36 / 39 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes, Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing , tercer lugar Lando Norris, McLaren 37 / 39 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: tercer lugar Lando Norris, McLaren 38 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda, ganador Max Verstappen, Red Bull Racing , tercer lugar Lando Norris, McLaren 39 / 39 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images