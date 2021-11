El papel que Hamilton desempeñará tras su retirada

Lewis Hamilton está totalmente concentrado en conseguir su título mundial de Fórmula 1: el heptacampeón estuvo este martes en la fábrica de Brackley para completar la preparación antes de viajar al GP de Arabia Saudí que tendrá lugar en poco más de una semana en el circuito construido en el paseo marítimo de Yeda.

Sabemos que al piloto británico no le gusta pasar muchas horas en el simulador, pero es perfectamente consciente de lo importante que es esa herramienta a la hora de descubrir circuitos donde la Fórmula 1 nunca ha corrido.

Hamilton, por tanto, se puso de buen grado a disposición del equipo no solo para aprenderse el trazado de una pista que tiene las protecciones cerca de la pista como si fuera urbana y a su vez las velocidades de un circuito muy rápido, y para buscar la puesta a punto del Mercedes W12 que llevará una carga aerodinámica mínima. Los indicios que han surgido también son positivos porque el W12 número 44 volverá a llevar el supermotor que tanto había impresionado en Interlagos en el GP de Brasil.

Hamilton, sin embargo, también mira hacia su futuro y no solo como piloto: el inglés firmó un contrato de dos años que le hará ser compañero de George Russell en la temporada 2022, por lo que obviamente no es la perspectiva a corto plazo lo que le preocupa, sino más bien qué hacer cuando cuelgue el casco. Algo que, de todas formas, no parece que vaya a llegar dentro de poco.

El británico ha puesto en marcha una serie de iniciativas sociales junto a Mercedes que cuentan con el apoyo de su Fundación "Misión 44": Lewis ha financiado con una donación de 20 millones de libras (unos 23 millones de euros) los proyectos que se han creado junto al fabricante alemán para ayudar a las minorías en todo el mundo.

Pero el vínculo de Hamilton con Mercedes es profundo (está acabando el noveno campeonato con el equipo de Brackley y llegará a la década el próximo año) y espera tener un papel dentro del equipo en el futuro. Ya ha comenzado a hablar de ello con los altos cargos de Mercedes y sería interesante entender cuál podría ser su futura implicación en un sistema que le ha dado una inmensa satisfacción (tanta como él al propio 'sistema').

De cualquier forma, Lewis no parece atraído solo por un rol testimonial, sino que parece impulsado por el deseo de asumir un rol activo en un proyecto en el que se siente perfectamente integrado. ¿Qué podremos esperar de él? El tiempo hablará.