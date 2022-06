Por qué la renovación de Sergio Pérez cambia la historia de Red Bull

Cargar reproductor de audio

La renovación del contrato entre Sergio Pérez y Red Bull hasta finales de 2024 no sólo arroja luz sobre el futuro del piloto mexicano. Desde hace más de una década, el equipo siempre ha mantenido (al menos con un piloto) la posibilidad de evaluar in extremis la alineación para la temporada siguiente, una estrategia necesaria para evaluar a los jóvenes del equipo junior de Red Bull de Toro Rosso, ahora AlphaTauri.

En el pasado, el tándem Marko-Horner ha ido más allá, decidiendo cambios durante la temporada, con Daniil Kvyat y Pierre Gasly siendo relegados sin previo aviso, confirmando una gestión basada en el feedback del momento. Un modus operandi que también es posible gracias al contrato de capestro que los jóvenes de la guardería siempre se han visto obligados a firmar.

Con la elección de Pérez, Red Bull ha cambiado de hecho su estrategia desde el año pasado. Por primera vez (desde 2007) contrató a un piloto que no provenía de la Academia, rechazando efectivamente a Pierre Gasly a pesar de la brillante temporada del francés en AlphaTauri. La confirmación de 'Checo', hecha oficial hoy, es un paso más en una nueva dirección, ya que cierra de hecho las puertas del equipo familiar de primera línea durante dos años y medio.

Esta decisión determina efectivamente otras opciones, la primera de las cuales es la certeza de que hasta 2024 ningún piloto "junior" puede aspirar a la promoción. Es un final definitivo para Pierre Gasly (que, no por casualidad, ya está activo en el mercado, evaluando soluciones alternativas fuera de la órbita de Red Bull), un mensaje claro para Yuki Tsunoda, que como mucho puede esperar su confirmación en Faenza por otras dos temporadas, y también un mensaje poco tranquilizador para los jóvenes que ahora militan en la Fórmula 2, Juri Vips y Liam Lawson.

También hay que destacar que, después de Gasly, la rama juvenil dirigida por Helmut Marko ya no promovió a pilotos con calibre de Fórmula 1, y mucho menos de Red Bull. Durante años, el directivo austriaco ha dirigido una guardería que ha llegado a tener 20 jóvenes en una sola temporada, para luego reducirse drásticamente. Todo ello con un equipo junior a su disposición como AlphaTauri, que siempre se ha encargado de evaluar a los pilotos más meritorios en el contexto de la Fórmula 1.

Red Bull ha cambiado su estrategia. El nuevo contrato con Verstappen que expira a finales de 2028 (el más largo de la historia de la Fórmula 1) confirma que para Marko y Horner el camino está claro. En el segundo monoplaza tendrá que haber un piloto fiable y con experiencia, que es lo que se necesita para aspirar a ese título del Campeonato del Mundo de Constructores que se escapó el año pasado. En el caso concreto de Pérez, la renovación es también un importante reconocimiento (en el plano económico y profesional) que equilibrará las posibles exigencias del equipo en el plano del apoyo a Verstappen.

Red Bull se ha dado cuenta de que en un campeonato del mundo muy dilatado, como el actual, tener en el box a un piloto que no conoce su futuro puede ser una estrategia contraproducente, y a raíz del Gran Premio de España (no es casualidad...) Pérez fue llamado a Milton Keynes para firmar el contrato que le garantiza un asiento en Red Bull hasta finales de 2024. Para un piloto que iba a decir adiós a la Fórmula 1 en diciembre de 2020, no es poca cosa.