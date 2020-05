¿Qué significa para Ricciardo cambiar a Renault por McLaren?

Ninguna temporada de rumores en la Fórmula 1 estaría completa sin que Daniel Ricciardo desempeñe un papel protagónico.

Cuando se supo la noticia de la salida de Sebastian Vettel de Ferrari, Ricciardo fue rápidamente promocionado como un potencial sustituto. Había sido objeto de interés por parte de Ferrari en el pasado, y traería algo calidad de estrella y ganador de carreras al equipo en lugar del saliente Vettel.

Ferrari rápidamente decidió que Ricciardo no estaba en lo más alto de su lista y en su lugar optó por contratar a Carlos Sainz, piloto de McLaren. Eso significó que Ricciardo se quedaba fuera de los "tres grandes" equipos para 2021.

Pero en lugar de quedarse en Renault, Ricciardo se movió rápidamente para saltar a McLaren. Es un paso al costado dentro de la misma parte media de la parrilla que tiene grandes ramificaciones para el futuro de Ricciardo, y puede terminar definiendo el resto de su carrera en la F1.

Cuando Ricciardo dejó Red Bull y firmó su contrato de dos años con Renault a partir de 2019, no tenía nada que perder, hasta cierto punto. Era suficiente tiempo para ver cómo el proyecto de Renault se perfilaba ante el cambio de reglamentario de 2021, momento en que esperaba volver a ganar carreras y, esperaba, ir a la carga por el campeonato.

Al firmar sólo para 2019 y 2020, Ricciardo tenía la libertad de buscar otras opciones para 2021 si no estaba convencido de que Renault fuera el equipo que le permitiría sumar más triunfos a su botín de siete grandes premios ganados. Aunque el regreso a Red Bull era imposible, seguramente si Mercedes o Ferrari querían traer a un ganador de carreras probado para 2021, Ricciardo estaría en lo más alto de sus listas.

Y sin embargo, ese no fue el caso. Las acciones de Ricciardo pueden no haber sido severamente dañadas por su tiempo con Renault, dadas las limitaciones de un auto de la parte media del pelotón, pero no subieron lo suficiente como para realmente despertar el interés de Ferrari. Con el chip del equipo italiano firmemente colocado en Charles Leclerc para el futuro, Ricciardo no era el candidato perfecto que esperaba ser. Y Sainz se ha convertido en el hombre ideal y fue rápidamente capturado.

Carlos Sainz Jr., McLaren, y Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

El cambio en la alineación de pilotos de Ferrari es una buena noticia para Mercedes y Red Bull, los principales rivales del equipo italiano. Aunque Sainz ha impresionado a McLaren, su fichaje no les infunde el mismo tipo de miedo que tendría una pareja compuesta por Leclerc-Ricciardo. Respiraron un suspiro de alivio al ver que no supondría una amenaza para ellos en un futuro próximo.

Ricciardo no tuvo otra opción que aceptar que tendría que permanecer en la parte media del pelotón en el futuro. Pero decidió que ese futuro no era para pasarlo con Renault. Termina un ejercicio bastante caro e infructuoso para el fabricante francés, lo que tal vez explica el comentario bastante salado del jefe del equipo, Cyril Abiteboul, al anunciar la salida de Ricciardo.

"En nuestro deporte, y particularmente en la extraordinaria situación actual, la confianza recíproca, la unidad y el compromiso son, más que nunca, valores críticos para un equipo oficial", dijo Abiteboul. Nada de "gracias Daniel". Nada de "estamos decepcionados". Ni siquiera una mención a su piloto saliente.

¿Qué significa para el futuro de Ricciardo unirse a McLaren? ¿Es la aceptación de que es probable que nunca gane el campeonato del mundo ni vuelva a sumar victorias a su palmarés y deberá contentarse con ser "el mejor del resto" durante el resto de su tiempo en la F1?

No necesariamente.

El proyecto McLaren ha avanzado rápidamente desde la frustración de su última temporada de Honda. Zak Brown ha trabajado duro desde que se hizo cargo de Woking para construir un nuevo equipo de dirección, haciendo buenas contrataciones como la del director del equipo, Andreas Seidl, y el director técnico, James Key. El contrato de motores Mercedes para 2021 fue un gran golpe, y seguirá adelante a pesar de que el año que viene se usarán los auto de este año. También hay planes para una importante inversión en las instalaciones, incluyendo un nuevo túnel de viento y un simulador, aunque la pandemia del COVID-19 dejó todo eso en pausa por el momento.

Se están sentando las bases para que McLaren se prepare para la era del límite presupuestario de la F1. Sus días como un equipo oficial de gasto libre son ahora un recuerdo lejano, así que en lugar de clamar para recuperar esos años de gracia, el equipo dio la vuelta la mesa.

Tanto Brown como Seidl han hecho hincapié en que tomará tiempo para que el límite de presupuesto realmente iguale la parrilla de la F1. Los grandes equipos todavía tienen las mejores instalaciones y la mejor gente, y no lo perderán a toda prisa. Mientras se ajustan al mundo post-pandémico y trabajan con un límite presupuestario reducido de 145 millones de dólares a partir del próximo año, los equipos líderes de la F1 pueden que no vean que esas ventajas vayan a durar mucho tiempo.

Andreas Seidl, director de, McLaren, y Zak Brown, jefe de McLaren. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Es un buen augurio para McLaren y para Ricciardo. Se sabía que había mantenido algunas conversaciones con McLaren en 2018 sobre unirse al equipo al año siguiente, pero finalmente optó por ir a Renault. Claramente ha habido interés de Ricciardo en el proyecto a largo plazo que se está construyendo en McLaren, una curiosidad que seguramente sólo creció como resultado de la impresionante campaña del equipo en 2019.

Ricciardo también debe dar cuenta de la etapa en la que se encuentra ahora en su carrera de F1. Cumplirá 31 años en julio, convirtiéndose en el quinto piloto de más edad de la parrilla. Aunque el retiro no está a la vuelta de la esquina, seguramente está más cerca del final de su carrera en F1 que del comienzo.

Mientras que Renault tenía la red de seguridad de ser un parachoques antes de moverse si es necesario para 2021, McLaren no le dará el mismo tipo de oportunidad a Ricciardo. Él sabe que esto debe funcionar si quiere disfrutar del tipo de éxito que tantos le han vaticinado por sus actuaciones en la primera parte de su carrera en Red Bull.

Ser testigo de la evolución de Sainz en el entorno de McLaren en un solo año seguramente le daría ánimos a Ricciardo sobre una decisión tan grande. Hemos visto en el pasado lo importante que puede ser un equipo unido, lo que se evidencia mejor con el reciente éxito de Mercedes, o el dominio de Ferrari a principios de los años 2000. Mientras que McLaren puede estar en una etapa muy diferente a cualquiera de esos equipos, tiene un objetivo similar a largo plazo - y lo más importante, una vibración positiva similar que viene desde el año pasado.

El emparejamiento de Ricciardo con Lando Norris también cumple los requisitos para todos los involucrados. El dúo ya nos mostró el año pasado en un par de conferencias de prensa las travesuras que podían hacer, siendo su momento más destacado cuando hablaron en Silverstone de la juventud de Lando, convirtiéndolos en un sueño de marketing para McLaren.

Ricciardo tiene un compañero de equipo divertido y hambriento de ser llevado al límite, pero sin el tipo de amenaza subyacente que el más político Verstappen o Esteban Ocon habrían planteado. Norris tiene una mano experimentada de la que aprender. Es difícil ver que esa asociación no funcione bien para todos los involucrados.

Es poco probable que recordemos la época de Ricciardo en Renault como un fracaso para el australiano. Puede que se haya perdido luchar por más victorias con la asociación Red Bull-Honda, pero sigue siendo uno de los pilotos mejor valorados en la parrilla. Simplemente no es el adecuado para ninguno de los equipos líderes que era hace dos años.

Y Renault no era el adecuado para Ricciardo. El hecho de que se moviera tan rápido para unirse a McLaren dice mucho sobre cómo iban las cosas, más allá de cualquier comentario previo sobre su compromiso con sus objetivos a largo plazo.

Pero con McLaren, Ricciardo puede haber encontrado un hogar donde puede obtener lo mejor de sí mismo en los próximos años. Quizás no sea un ganador regular de carreras o incluso que no pelee por campeonatos, pero mirando la dirección en la que McLaren se está moviendo, es probablemente el mejor lugar para estar fuera de los tres primeros equipos en este momento.