Silverstone busca un GP de Gran Bretaña de F1 de cuatro días

El Gran Premio de Gran Bretaña se ha convertido en una de las carreras más populares del calendario de F1 tras el actual auge de la categoría, con llenos absolutos en sus gradas desde que se permitió la entrada a los aficionados tras las jornadas a puerta cerrada durante la pandemia.

En la carrera del año pasado, donde Carlos Sainz logró su primera victoria en Fórmula 1, se registró un récord de 400.000 espectadores en tres días, superando la marca de las 100.000 personas en cada jornada de acción en pista.

Pero en un intento por ofrecer a los aficionados aún más acción durante su estancia en el circuito, el jefe de Silverstone pretende ampliar el Gran Premio de Gran Bretaña a cuatro días de actividad sobre el asfalto.

Aunque el formato del gran premio de Fórmula 1 seguiría siendo el tradicional de viernes, sábado y domingo, el hecho de que la pista estuviera disponible el jueves daría más margen para que las categorías de apoyo aparecieran en el programa.

El Gran Premio de Australia adopta una filosofía similar, con cuatro días de acción en pista en los que se incorporan categorías como Supercars, Porsche Carrera Cup y S5000 el jueves.

"Queremos ampliar el fin de semana", declaró Stuart Pringle, director general de Silverstone, en el escenario principal del Autosport International esta semana en Birmingham.

"Estoy trabajando mucho en la Fórmula 1. Creo que tienen que cambiar el formato del fin de semana. Ellos dicen: 'Oh, bueno, es por la FIA, tienen que hacer las pruebas de sistemas y esas cosas'. Pues que las hagan un día antes".

"Hagamos algunas cosas el jueves. Hay mucha gente que quiere venir y ver cosas, y tres días no son suficientes".

"Hagamos que sea la mejor parte de una semana de festival. La gente se instala, acampa en Silverstone un martes y así estarían entretenidos antes".

Fans gather to celebrate at the end of the race

Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images