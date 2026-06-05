VIDEO: Fuerte choque de Isack Hadjar en la FP1 del GP de Mónaco provoca una bandera roja

Isack Hadjar, piloto de Red Bull en la F1, se ha accidentado en la primera sesión de prácticas previa al Gran Premio de Mónaco de 2026.

La bandera roja se mostró cuando quedaban poco menos de 24 minutos de la sesión de 60 minutos después de que el piloto franco-argelino se estrellara contra el muro a la salida de la chicana de la Piscina.

El coche tuvo sobrevirancia en la curva a la derecha, y aunque Hadjar corrigió el volante, no pudo evitar que el coche se deslizara hacia las barreras, dañando la nariz del monoplaza antes de rebotar y golpear también la parte trasera.

Aunque la colisión causó muchos daños al Red Bull RB22, Hadjar pudo salir del coche sin ayuda antes de hacer la corta caminata de regreso al garaje de Red Bull. "No entiendo por qué se fue así de repente. Lo siento", dijo Hadjar por la radio del equipo.

En el momento de la bandera roja, el piloto de Mercedes y actual líder del campeonato Kimi Antonelli encabezaba la tabla de tiempos, seguido por el héroe local Charles Leclerc en segundo lugar y el compañero de equipo de Antonelli George Russell en tercero. Lewis Hamilton y Oscar Piastri completaban los cinco primeros.

Hadjar estaba rodando con el octavo mejor tiempo.

Red Bull tiene un par de horas para hacer las reparaciones necesarias antes de la segunda sesión de práctica.

Leclerc finalmente terminó como el más rápido de la sesión seguido de Hamilton para un 1-2 de Ferrari.

VIDEO: El accidente de Isack Hadjar en la FP1 de Mónaco