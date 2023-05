Power explica las claves de la carrera para Indy 500

Tras las dudas planteadas la semana pasada por Pato O'Ward sobre la capacidad de poder adelantar con los coches actuales de IndyCar en pelotón, algo parecido a un "tren de DRS" al estilo de la Fórmula 1, Power, vigente campeón de la IndyCar y piloto del Team Penske, cree que la degradación de los neumáticos puede desempeñar un papel muy importante a la hora de permitir a los pilotos abrirse camino hacia la cabeza del clasificador.

Tras el accidente en el que se han visto implicados Katherine Legge y Stefan Wilson el lunes, Power también predice que habrá más incidentes el domingo porque los coches pueden rodar muy juntos.

"En realidad es un paquete muy bueno", dijo Power. "Por eso nadie se ha accidentado (hasta ahora), lo que significa que será una carrera muy reñida. Creo que estará muy apretada. Puede que haya más accidentes en carrera. Va a ser una buena batalla".

Power, que ganó la Indy 500 en 2018, cree que habrá muchos adelantamientos entre los líderes este fin de semana, ya que los coches cuentan con hasta un 10% más de carga aerodinámica que el año pasado.

"Va a ser fácil adelantar, no en el pelotón, sino en la parte delantera, porque se ha añadido carga aerodinámica", explicó. "Los tres de delante correrán muy duro".

"En realidad no se ha añadido mucha resistencia aerodinámica. Los coches van más o menos a la misma velocidad porque son muy eficientes, con elementos aerodinámicos o strakes y algunas cosas en el suelo, así que no es una gran resistencia en el alerón ni nada parecido. Es lo más cerca que he podido correr de un coche en este lugar sin problemas".

Will Power, Team Penske Chevrolet Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Cuando se le preguntó su opinión sobre lo difícil que sería adelantar cuando se está en un tren de coches, Power respondió: "Sería ridículo tener suficiente carga aerodinámica para que todo el mundo pueda adelantar, pero lo que sí hay es degradación de neumáticos, así que creo que eso creará buenas carreras en el pelotón".

"Creo que si (alguien) tiene un coche mejor que cuida el neumático, sí. Los izquierdos son más blandos. Tienen vibraciones más fácilmente y el neumático se degrada, así que si es un día caluroso como este, habrá coches yendo y viniendo, creo".

"Creo que es sólo porque los izquierdos son más blandos. Se degradan más fácilmente. Todavía no he tenido un juego sin vibración. He tenido un par que han sido grandes y tienes que entrar en boxes y he tenido un par -el último sólo hice un stint completo, pero sigue ahí. Es el lado izquierdo, el izquierdo delantero y el izquierdo trasero. Depende de lo que se deslice más".

"Creo que mejora la carrera. Sí, en un buen día de calor, creo que será una buena carrera".