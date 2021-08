Lundgaard debutará en IndyCar en el GP de Indianápolis

Lundgaard, miembro de la Academia Alpine, probó hace dos semanas para RLL en Barber Motorsports Park, junto a Oliver Askew, y hoy el equipo ha anunciado que el danés de 20 años tomará el lugar de Santino Ferrucci en el coche #45 para el Gran Premio Big Machine Spiked Coolers en el IMS.

"Quedamos muy satisfechos con el trabajo que hizo Christian en nuestro reciente test en Barber Motorsports Park y estamos deseando verlo actuar en el Indianapolis Motor Speedway", dijo Bobby Rahal, copropietario de RLL junto con David Letterman y Mike Lanigan. "Va a ser una nueva experiencia y un gran desafío debido a la falta de tiempo de práctica en comparación con otras carreras".

"Pero el circuito mixto (de Indianápolis) es muy parecido a los circuitos europeos dado que fue diseñado para la Fórmula 1 y los Grandes Premios, así que creo que será menos problemático que ir a uno de nuestros circuitos más tradicionales de la IndyCar".

"Dada la falta de tiempo de pruebas y de entrenamientos, no tenemos grandes expectativas sobre él, salvo la de salir y hacer un trabajo constante y partir de ahí".

Lundgaard, que visitó la pista durante su estancia en Indianápolis para la adaptación de su asiento en RLL, dijo: "Estoy muy emocionado por probar la IndyCar la próxima semana. He sido muy afortunado hasta ahora en mi carrera de conducir algunos coches de carreras increíbles y estoy deseando añadir oficialmente la IndyCar a esa lista".

"En la preparación de esta carrera, probé el coche y se sintió muy bien y estoy seguro de que se sentirá aún mejor en un fin de semana de carrera en condiciones de carrera junto a todos los pilotos de gran talento que hay en la serie".

Lundgaard, que ha ganado carreras en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2 para el equipo ART Grand Prix, agregó: "Ha habido mucho trabajo para hacer esto y prepararme lo mejor posible y me siento listo para el desafío. De hecho, he visto todas las carreras de la IndyCar este año, así que tener la oportunidad de alinearme en la parrilla es increíble".

"Habrá mucho que aprender en un corto espacio de tiempo, pero probar algo nuevo me entusiasma. No puedo agradecer lo suficiente a Rahal Letterman Lanigan Racing, a Alpine, a mis patrocinadores y a los inversores por apoyarme con esta oportunidad. Es una oportunidad única y no puedo esperar a darlo todo".

Davide Brivio, director deportivo del equipo Alpine F1, dio su bendición al debut de Lundgaard, comentando: "La IndyCar es una serie brillante y competitiva con contendientes muy fuertes y estamos emocionados por ver cómo Christian convierte esta oportunidad".

"Christian sigue siendo una parte importante de la Academia Alpine, ya que ha demostrado ser muy prometedor a lo largo de su carrera junior. Ahora, tras dos temporadas en la Fórmula 2, estamos evaluando diferentes opciones para la siguiente etapa, pero por el momento nos centramos en el presente; disfrutar de un tipo de coche y un entorno diferentes, trabajar duro y cumplir en la pista".

"Estoy seguro de que Christian disfrutará, y estoy deseando ver la carrera".

Ferrucci ha corrido con el #45 de RLL junto a los pilotos titulares del equipo, Graham Rahal y Takuma Sato, en cinco de las carreras de este año, obteniendo como mejores resultados un sexto puesto en la Indy 500 y en la Carrera 1 de Detroit.