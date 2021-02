Fabio Quartararo: Yamaha me va a escuchar

El pasado mes de enero, Fabio Quartararo visitó por primera vez la fábrica de Yamaha en Gerno di Lesmo (Italia). El Diablo habló con Canal+ sobre sus impresiones tras tomar contacto con el centro neurálgico de su nuevo equipo.

El francés se marchó de allí con la sensación de formar parte, aún más, de la familia de la marca de los tres diapasones y de que seguirán sus comentarios en el desarrollo de la M1.

Cuando le preguntaron si después de esta visita ya se sentía piloto oficial de Yamaha, el francés respondió: "Sí, sí, eso es. Esta visita ha sido positiva para mí, aunque no hayamos hecho nada especial, pero ver la fábrica, el ambiente, no en el equipo, sino con el director del equipo, con Lin [Jarvis], ya es algo excepcional. No le conozco más que de eso, pero tengo muchas ganas de empezar la temporada e iniciar una nueva aventura".

A finales del año pasado, Quartararo dijo que esperaba que Yamaha le escuchara a la hora de desarrollar la moto. Tras esta visita es más positivo sobre el asunto.

"Seguro que voy a tener la oportunidad, solo un poco, de dar mis impresiones sobre la moto y Yamaha me escuchará. El año pasado fue más una confirmación por mi parte, y no digo que vaya a desarrollar la moto, sino que estoy un poco más en la familia Yamaha como piloto oficial. Creo que es excepcional, el sueño de niño de ser piloto oficial de Yamaha. Tengo muchas ganas de empezar esta aventura en el test".

Una etapa que comenzará este año tras un difícil final de temporada 2020, marcado por la pérdida de sus opciones al título después de liderar el campeonato durante mucho tiempo tras sus dos victorias iniciales en Jerez en una campaña marcada por la pandemia.

Preguntado sobre cómo se ha recuperado de ese varapalo, Quartararo se limitó a responder: "Mirando las carreras de principio de temporada [2020]".

"Sé que puedo ganar, luchar por podios, hacer poles, así que aquí estamos: vamos a poner el contador a cero y empezar una nueva temporada. Sé lo que puedo hacer, sé que Yamaha está trabajando muy duro. Sé que va a ser una gran temporada".

Después de luchar por el mundial con Petronas, con su paso al equipo oficial el objetivo está claro: "El objetivo es... (suspira) luchar por el título, claramente. No va a ser fácil, sabemos que todo el mundo está muy capacitado, pero yo estoy aquí para luchar. Conozco mis capacidades, estoy preparado para darlo todo, lo estoy dando todo, estoy entrenando muy duro, Yamaha lo está dando todo, así que estoy preparado para este reto".

Mientras afina su preparación invernal tratando de rodar lo máximo posible en moto a pesar del frío, Quartararo solo espera una cosa: subirse a su nueva montura el 6 de marzo en Qatar.

"Tengo mucha curiosidad [por subirme a la moto por primera vez], estrenarme con los nuevos colores es algo especial. Pero con ganas de ver los cambios que tenemos en la moto, si va a ser mucho mejor o no, y sí, sí, definitivamente estoy... no voy a decir estresado, pero realmente... siempre estoy mirando mi teléfono para ver qué fecha es, cuántos días quedan para Qatar. La pretemporada es larga y estoy deseando llegar al circuito de Doha para probarla".