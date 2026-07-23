Márquez está seguro de que Gresini es el equipo adecuado para relanzar la carrera de Mir

Joan Mir seguirá los pasos de Marc Márquez la próxima temporada, al pasar del equipo de fábrica Honda al team Gresini, que le proporcionará una Ducati. Un equipo satélite, dotado de una moto que recibe el apoyo directo de la fábrica: es incluso una organización que, sobre el papel, parece más favorable que aquella de la que se benefició el nueve veces campeón del mundo cuando corrió para el equipo de Nadia Padovani.

Los paralelismos establecidos entre estos dos fichajes solo son pertinentes hasta cierto punto, en gran parte porque los dos pilotos no se encuentran en la misma situación y porque las circunstancias del campeonato también son diferentes. Mir, sin embargo, es el primero en admitir que tomó esta decisión tras ver a Márquez relanzarse.

Ve en la trayectoria del catalán un ejemplo para él, y también ha observado el evidente crecimiento de Álex Márquez y de Fabio Di Giannantonio. Todos han encontrado en este equipo un entorno beneficioso, además de pilotar una moto que no deja indiferente a ningún competidor. Eso, por tanto, pesó en su decisión.

"He mirado los resultados que han logrado allí",admite Joan Mir. "Todos los pilotos que han pasado por allí han tenido éxito. Es cierto que habrá muchos cambios el año que viene –la moto, todo eso–, pero también creo que hay cierta garantía de rendimiento."

Tras cuatro años con la Honda, el piloto mallorquín da la impresión de haber agotado esa etapa, sin haber conseguido nunca volver a la cima. Muy consciente de que MotoGP olvida rápido los éxitos del pasado, lo empuja su deseo de relanzarse sin esperar más.

"Creo que este cambio llega en el momento adecuado. Creo que, vista la situación en la que me encuentro actualmente, el team Gresini es la mejor opción que podía tener, así que estoy muy contento", se alegra.

Aunque no se conocen los detalles del acuerdo, es probable que Joan Mir haya tenido que aceptar una fuerte bajada de ingresos. Aun así, esta elección le entusiasma, porque la ve como su mejor opción desde el punto de vista deportivo. "Cuando te incorporas a un equipo satélite, renuncias a muchas cosas, como podéis imaginar. Pero también es un cambio que quería hacer", explica.

"Es arriesgado, porque cuando tienes un paquete competitivo, te expones, pero es un riesgo que quiero asumir. No sé cuántos años me quedan en MotoGP, pero la realidad es que voy a cumplir 29 años y ahora he firmado por dos años, así que creo que es hora de que vuelva a ser competitivo. Es el momento de hacerlo. Nuestras carreras no son muy largas. Estoy muy contento. Desde el punto de vista deportivo, es la mejor oportunidad que podría haber tenido."

No sé cuántos años me quedan en MotoGP, pero voy a cumplir 29 años, así que es hora de que vuelva a ser competitivo.

Alejarse de la presión para desbloquear su talento

Para Marc Márquez, esta decisión del campeón del mundo de 2020 tiene sentido, incluso aunque hasta ahora solo haya conocido equipos de fábrica desde que llegó a la categoría reina. "Es evidente que Joan Mir es campeón del mundo, así que puede hacer lo que quiera, más aún porque tiene muchísimo talento. He entrenado con él en motocross, en flat-track, con la CBR, y tiene mucho talento", recuerda el piloto de Ducati.

La pesadilla en la que estaba sumido el piloto con el número 93 cuando tomó ese camino había comenzado con su grave lesión en el brazo en 2020 y se había amplificado con la notable caída de rendimiento de la Honda. La de Álex Márquez también estaba relacionada con la RC213V, que casi le había hecho aborrecer los Grandes Premios durante 2022, cuando corría con los colores de LCR.

Joan Mir sigue acumulando caídas con la Honda. Photo by: Pierre-Philippe Marcou / AFP via Getty Images

Joan Mir, por su parte, llegó a plantearse dejarlo todo a fuerza de chocar con el carácter indócil de la Honda, moto a la que se subió por defecto cuando Suzuki puso fin de repente a su compromiso en el campeonato. Pero tras los progresos logrados desde la temporada pasada, el español dio a entender que habría deseado seguir en su puesto y que, si finalmente se fue con Gresini, fue por falta de consideración por parte del constructor.

No obstante, no ha logrado estabilizar su curva de resultados con la moto japonesa y sigue cayéndose mucho en carrera, sin ir más lejos en la última carrera en Alemania. Según Márquez, por tanto, pronto debería beneficiarse de un entorno más tranquilo, con menos presión, y tener entonces las cartas en la mano para relanzar una dinámica positiva.

"A veces depende de las personalidades y de muchas cosas. Tengo la sensación de que Joan Mir va a hacer cosas muy buenas porque correr no significa solo pilotar una moto. Correr también es controlar los momentos, la presión, y en un equipo satélite tienes mucho menos dinero, pero también mucha menos presión, y a veces eso es lo que necesitas en un momento dado de tu carrera."

"Depende. A veces necesitas ir a un equipo de fábrica porque estás preparado para hacerlo. Pero en un equipo satélite, y en particular en el equipo Gresini, que conozco muy bien, encontrará el ambiente adecuado para simplemente pilotar y disfrutar, que es lo que quiere hacer."

El entorno necesario para relanzarse

El team Gresini acogió sucesivamente a Álex Márquez, de 2023 hasta hoy, y a Marc Márquez en 2024. Cuando se le pregunta a este último si el equipo italiano habrá sido el más importante para su familia, se niega a sacar una conclusión tan radical. En cambio, admite que ha encontrado un lugar central en su trayectoria y en la de su hermano.

"Obviamente ha sido un equipo muy, muy importante. En mi carrera, cada equipo ha sido importante. Repsol Honda lo fue, Gresini también y Ducati también. En cambio, es cierto que el team Gresini ha sido mucho más importante para Álex que para mí, porque habría salido de MotoGP",admite el mayor de los hermanos.

"Él apostó por Gresini, que apostó por él, terminó segundo del campeonato el año pasado, y el año que viene correrá para un equipo de fábrica. Y el hecho de que Álex estuviera allí también fue la razón principal por la que acabé en Gresini. Así que fue mucho más importante para Álex que para mí, pero en lo que a mí respecta, encontré el ambiente que necesitaba, con la moto que necesitaba–eso ya lo sabía-para volver a progresar y salir de esa pesadilla."

Joan Mir se reencontrará con Frankie Carchedi, quien fuera su ingeinero en Suzuki. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En cualquier caso, es un equipo en el que Joan Mir se reencontrará con el jefe de mecánicos que lo acompañaba cuando corría para Suzuki, Frankie Carchedi. Con él conoció la victoria y el título, y no oculta sus ganas de recuperar su sintonía.

"Sinceramente, eso tuvo un papel importante en mi decisión de ir allí",admite el nuevo fichaje de Gresini. "Tuvimos mucho éxito en el pasado y nos entendemos muy bien mutuamente. ¡Creo que sabéis hasta qué punto nos entendemos!"

"Ahora bien, para hacer este cambio no vamos a tener mucho tiempo, así que eso siempre es tiempo ganado cuando te entiendes bien con tu jefe de mecánicos. Entiendo a Frankie, sé lo que hace a la perfección y también lo que no hace perfectamente –¡como yo!–, así que va a ser divertido. Tengo muchas ganas."