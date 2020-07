Quartararo : "Es más difícil ganar con Márquez"

Hasta hace una semana, Fabio Quartararo solo había ganado una carrera en toda su trayectoria en el Mundial –Gran Premio de Catalunya 2018 en Moto2– y siete días después ya suma dos en MotoGP y lidera el campeonato.

El francés es quien mejor ha aprovechado la baja de Marc Márquez, consiguiendo la victoria en las dos pruebas que se ha perdido el #93. Por números y por méritos, ya es un aspirante de pleno derecho al título de 2020.

Saca 50 puntos a Márquez, que deberá recortar esa desventaja en las 11 carreras que, por ahora, restan a la temporada. De poco sirve pensar qué habría pasado con el español en pista.

"Con Márc es mas difícil ganar, pero es guapo que alguien que te empuje, porque si estoy aquí es porque Marc me empujo año pasado", dijo Quartararo tras el podio.

"Marc es un piloto que todos queremos verle lo mas rápido posible. Pero viendo el video [donde hacía flexiones recién operado] y las radiografías, he pensado 'este tipo es un robot'. No ha podido hacer carrera con esta lesión, es lo normal, pero es increíble".

Quartararo volvió a ganar por delante de Maverick Viñales, pero no quiere oír hablar de jerarquías en Yamaha.

"No hay referencia en Yamaha. Con Maverick estaba muy apretado en clasificación. No hablaré de ser referencia. Yamaha hace lo mismo para todos los pilotos", afirma.

El Diablo dominó la carrera de principio a fin: "He pasado siempre primero. Al principio estaba súper concentrado porque quería hacer un hueco. Maverick intentó pasarme, pero escuché la moto y vi que no podía. 25 vueltas con este calor, las manos y los pies me quemaban. La carrera mas física de mi vida", apuntó.

El piloto del Petronas no hizo ninguna celebración especial tras su primera victoria para centrarse en este fin de semana, y ahora tendrá doble motivo para festejar.

"Creo que el año pasado hice un año muy bueno de rookie y este ya tengo dos de dos. Cuando vuelva a casa con dos trofeos en el avión me daré cuenta. En el circuito no he dejado de pensar en esta carrera. Cuando llegue a casa ya podré disfrutar", finalizó.

