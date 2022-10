Quartararo: "No tengo nada que perder"

Cargar reproductor de audio

Sepang.- Las insuficiencias prestacionales de la Yamaha han llevado a Fabio Quartararo, líder hasta el pasado domingo de la general del campeonato, a perder gran parte de sus opciones de volver a coronarse como hizo en 2021, pese a que ya entonces se quejaba de las carencias de la M1 que pilota.

Con dos carreras por delante, y aunque matemáticamente aún tiene opciones tangibles (está a 14 puntos de Pecco Bagnaia), el galo asegura que "no tengo nada que perder", que quiere "disfrutar de las carreras", algo que "hace tiempo que no hago" y, este viernes, al final de la primera jornada del Gran Premio de Malasia, ha asegurado que quiere recuperar su estilo de pilotaje.

"En la sesión de la tarde se ha arriesgado un poco más, pero las condiciones eran muy complicadas. Cuando al final pusimos los neumáticos lisos (de seco) fue bien. Pero, sobre todo en seco, habrá que ver cómo están las Yamaha y creo que es ahí donde habrá un poco más de dificultades", adelantó.

Tras perder los 91 puntos de ventaja que llevaba sobre Bagnaia en junio, Quartararo quiere probar algunos cambios para buscar una reacción.

"Sinceramente, habíamos planeado probar algo en el FP2, pero no hemos podido hacerlo con estas condiciones (lluvia). Mañana por la mañana también va a ser complicado porque todo el mundo va a volver a poner neumáticos blandos para intentar entrar en la Q2", se lamentaba.

Ahora Fabio quiere recuperar sensaciones, disfrutar con la moto y volver a su estilo, que ha tenido que cambiar por la falta de prestaciones de su moto.

"Hoy he podido trabajar en mi estilo de pilotaje, así que ha ido bien. Se trata sobre todo de mi ángulo (de inclinación) máximo. Estoy trabajando en ello porque me falta un poco de ángulo. No a menudo, pero en algunas curvas me falta un poco y eso es lo que he trabajado, así que hoy ha sido bastante positivo", cerró el francés.

