Quartararo en Silverstone: "Cualquier problema se hace grande"

El regreso de las vacaciones de verano no ha sido nada dulce para Fabio Quartararo. A pesar de que Yamaha lleva a Silverstone algunas novedades técnicas para tratar de mejorar en esta segunda mitad de temporada, lo cierto es que el piloto francés se encontró en el regreso de MotoGP con las mismas malas sensaciones que tenía antes de afrontar el parón estival.

El piloto francés pudo probar en su moto unos nuevos alerones delanteros, pero no le sirvieron para dar el paso de entrar en la Q2. Terminó undécimo el entrenamiento 'Practice', de este viernes por la tarde, quedándose a 127 milésimas de Alex Márquez con un crono de 1:59.425, lo que le obligará a pasar por la Q1. Igual, por cierto, que su aún compañero en la marca de los tres diapasones, Franco Morbidelli, que quedó duodécimo a 29 milésimas, o Marc Márquez, que fue 13º tras ambos.

Al término de la jornada del viernes, Quartararo no pudo encontrar muchas respuestas a su complicada situación actual. El Diablo volvió a señalar a la falta de grip como causa de males en la moto, y lamentó el exceso de complicaciones que sufre cada vez que se sube a la #20.

"El balance es malo. No podemos generar agarre. Mi pilotaje no está mal, pero cualquier problema se hace grande", dijo tajante después de los entrenos a varios medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com.

El piloto de Niza también comentó lo engañoso que es el 'feeling' que siente cuando se sube a la moto, pues nota que va más rápido de lo que realmente luego marcan los cronos en la tabla: "No sabemos qué pasa, pero cualquier cosa que hago se complica. Tengo la sensación de que voy un segundo más rápido, y realmente voy un segundo más lento. Eso hace las cosas muy difíciles", añadió.

Finalmente, Fabio volvió a señalar que uno de sus grandes problemas es que no esté al nivel de sus rivales en la parrilla de la clase reina, sino que no es capaz de igualar los cronos que él mismo ha realizado en temporadas anteriores con la Yamaha: "En todos los circuitos en los que siempre he ido rápido, voy lento. No puedo siquiera igualar los tiempos que hacía los años anteriores".

Estas malas sensaciones vienen después de una jornada de jueves en la que el propio Quartararo señaló ante los medios que la fábrica de Iwata aún no había cumplido con sus promesas de mejorar la moto de cara a la presente temporada.

