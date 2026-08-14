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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Richmond

NASCAR Cup Richmond: Ryan Blaney logra la pole position, Daniel Suárez en 20

Ryan Blaney compartirá la primera fila con Chase Briscoe en Richmond Raceway

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Ya está definida la parrilla de salida para la carrera de la NASCAR Cup Series de este sábado por la noche en Richmond Raceway. Ryan Blaney, del equipo Penske, logró la *pole position* con el Ford n.º 12 tras completar una vuelta rápida de 22,225 segundos. Compartirá la primera fila con Chase Briscoe, del equipo Joe Gibbs Racing (Toyota n.º 19), quien se quedó a solo 0,050 segundos de la pole.

"Agradezco la presencia de la nube", comentó Blaney tras la sesión de entrenamientos. "Creo que unos cuantos nos beneficiamos de ella. Tuvimos un día realmente bueno. Me pareció que nuestro coche funcionaba bien en los entrenamientos. La clasificación siempre es muy complicada aquí; después de rodar 50 o 60 vueltas en los entrenamientos, sales a pista y ruedas unos tres segundos más rápido que en tu última vuelta anterior. Solo esperas acertar con la vuelta buena. El coche n.º 12 estuvo genial... Estoy entusiasmado por mañana. Será una noche divertida bajo los focos. Ojalá tengamos con qué competirles".

Josh Berry se clasificó tercero; Ty Gibbs, cuarto; y William Byron, quinto. Ryan Preece, Bubba Wallace, Christopher Bell, Brad Keselowski y Joey Logano completaron los diez primeros puestos.

Resumen de la clasificación

La primera vuelta fue la decisiva, ya que el desgaste de los neumáticos era excesivo como para que la segunda vuelta valiera la pena. Keselowski marcó la referencia inicial con un tiempo de 22,491 segundos y mantuvo el primer puesto hasta que su compañero de equipo en RFK Racing, Ryan Preece, registró una vuelta de 22,435 segundos.

Ambos se mantuvieron en las dos primeras posiciones durante un tiempo, pero Berry fue el siguiente piloto en lograr la pole provisional, rodando mucho más rápido con un tiempo de 22,281 segundos. Posteriormente, Briscoe superó a Berry por apenas 0,006 segundos y, finalmente, Blaney —que salió a pista casi al final de la sesión— se hizo con la primera posición.

No hubo incidentes y 35 de los 36 inscritos marcaron tiempo de vuelta; Cody Ware, que había hecho un trompo en los entrenamientos, no lo logró.

Austin Cindric llegaba a esta carrera ocupando el decimosexto y último puesto de acceso a los *playoffs* (la "Chase"), pero comenzará la carrera desde la vigesimotercera posición.

NASCAR Cup Richmond parrilla

cla # driver manufacturer time gap mph
1 12 USA Ryan Blaney Ford 22.225   121.485
2 19 USA Chase Briscoe Toyota 22.275 0.050 121.212
3 21 USA Josh Berry Ford 22.281 0.056 121.179
4 54 USA Ty Gibbs Toyota 22.295 0.070 121.103
5 24 USA William Byron Chevrolet 22.347 0.122 120.822
6 60 USA Ryan Preece Ford 22.435 0.210 120.348
7 23 USA Bubba Wallace  Toyota 22.450 0.225 120.267
8 20 USA Christopher Bell Toyota 22.459 0.234 120.219
9 6 USA Brad Keselowski Ford 22.491 0.266 120.048
10 22 USA Joey Logano Ford 22.495 0.270 120.027
11 88 USA Connor Zilisch Chevrolet 22.510 0.285 119.947
12 42 USA John Hunter Nemechek Toyota 22.514 0.289 119.925
13 9 USA Chase Elliott Chevrolet 22.524 0.299 119.872
14 11 USA Denny Hamlin Toyota 22.532 0.307 119.830
15 16 USA AJ Allmendinger Chevrolet 22.546 0.321 119.755
16 3 USA Austin Dillon Chevrolet 22.575 0.350 119.601
17 35 USA Riley Herbst Toyota 22.577 0.352 119.591
18 1 USA Ross Chastain Chevrolet 22.579 0.354 119.580
19 17 USA Chris Buescher Ford 22.606 0.381 119.437
20 7 MEX Daniel Suarez Chevrolet 22.622 0.397 119.353
21 43 USA Erik Jones Toyota 22.631 0.406 119.305
22 77 USA Carson Hocevar Chevrolet 22.632 0.407 119.300
23 2 USA Austin Cindric Ford 22.655 0.430 119.179
24 38 USA Zane Smith Ford 22.665 0.440 119.126
25 48 USA Alex Bowman Chevrolet 22.684 0.459 119.027
26 71 USA Michael McDowell Chevrolet 22.690 0.465 118.995
27 34 USA Todd Gilliland Ford 22.712 0.487 118.880
28 47 USA Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 22.724 0.499 118.817
29 41 USA Cole Custer Chevrolet 22.726 0.501 118.807
30 5 USA Kyle Larson Chevrolet 22.742 0.517 118.723
31 97 NZL Shane van Gisbergen Chevrolet 22.773 0.548 118.561
32 45 USA Tyler Reddick Toyota 22.776 0.551 118.546
33 33 USA Austin Hill Chevrolet 22.780 0.555 118.525
34 10 USA Ty Dillon Chevrolet 22.789 0.564 118.478
35 4 USA Noah Gragson Ford 22.858 0.633 118.121
36 66 USA Josh Bilicki Ford 23.302 1.077 115.870
37 51 USA Cody Ware Chevrolet      

 

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