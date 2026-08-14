NASCAR Cup Richmond: Ryan Blaney logra la pole position, Daniel Suárez en 20
Ryan Blaney compartirá la primera fila con Chase Briscoe en Richmond Raceway
Ya está definida la parrilla de salida para la carrera de la NASCAR Cup Series de este sábado por la noche en Richmond Raceway. Ryan Blaney, del equipo Penske, logró la *pole position* con el Ford n.º 12 tras completar una vuelta rápida de 22,225 segundos. Compartirá la primera fila con Chase Briscoe, del equipo Joe Gibbs Racing (Toyota n.º 19), quien se quedó a solo 0,050 segundos de la pole.
"Agradezco la presencia de la nube", comentó Blaney tras la sesión de entrenamientos. "Creo que unos cuantos nos beneficiamos de ella. Tuvimos un día realmente bueno. Me pareció que nuestro coche funcionaba bien en los entrenamientos. La clasificación siempre es muy complicada aquí; después de rodar 50 o 60 vueltas en los entrenamientos, sales a pista y ruedas unos tres segundos más rápido que en tu última vuelta anterior. Solo esperas acertar con la vuelta buena. El coche n.º 12 estuvo genial... Estoy entusiasmado por mañana. Será una noche divertida bajo los focos. Ojalá tengamos con qué competirles".
Josh Berry se clasificó tercero; Ty Gibbs, cuarto; y William Byron, quinto. Ryan Preece, Bubba Wallace, Christopher Bell, Brad Keselowski y Joey Logano completaron los diez primeros puestos.
Resumen de la clasificación
La primera vuelta fue la decisiva, ya que el desgaste de los neumáticos era excesivo como para que la segunda vuelta valiera la pena. Keselowski marcó la referencia inicial con un tiempo de 22,491 segundos y mantuvo el primer puesto hasta que su compañero de equipo en RFK Racing, Ryan Preece, registró una vuelta de 22,435 segundos.
Ambos se mantuvieron en las dos primeras posiciones durante un tiempo, pero Berry fue el siguiente piloto en lograr la pole provisional, rodando mucho más rápido con un tiempo de 22,281 segundos. Posteriormente, Briscoe superó a Berry por apenas 0,006 segundos y, finalmente, Blaney —que salió a pista casi al final de la sesión— se hizo con la primera posición.
No hubo incidentes y 35 de los 36 inscritos marcaron tiempo de vuelta; Cody Ware, que había hecho un trompo en los entrenamientos, no lo logró.
Austin Cindric llegaba a esta carrera ocupando el decimosexto y último puesto de acceso a los *playoffs* (la "Chase"), pero comenzará la carrera desde la vigesimotercera posición.
NASCAR Cup Richmond parrilla
|cla
|#
|driver
|manufacturer
|time
|gap
|mph
|1
|12
|Ryan Blaney
|Ford
|22.225
|121.485
|2
|19
|Chase Briscoe
|Toyota
|22.275
|0.050
|121.212
|3
|21
|Josh Berry
|Ford
|22.281
|0.056
|121.179
|4
|54
|Ty Gibbs
|Toyota
|22.295
|0.070
|121.103
|5
|24
|William Byron
|Chevrolet
|22.347
|0.122
|120.822
|6
|60
|Ryan Preece
|Ford
|22.435
|0.210
|120.348
|7
|23
|Bubba Wallace
|Toyota
|22.450
|0.225
|120.267
|8
|20
|Christopher Bell
|Toyota
|22.459
|0.234
|120.219
|9
|6
|Brad Keselowski
|Ford
|22.491
|0.266
|120.048
|10
|22
|Joey Logano
|Ford
|22.495
|0.270
|120.027
|11
|88
|Connor Zilisch
|Chevrolet
|22.510
|0.285
|119.947
|12
|42
|John Hunter Nemechek
|Toyota
|22.514
|0.289
|119.925
|13
|9
|Chase Elliott
|Chevrolet
|22.524
|0.299
|119.872
|14
|11
|Denny Hamlin
|Toyota
|22.532
|0.307
|119.830
|15
|16
|AJ Allmendinger
|Chevrolet
|22.546
|0.321
|119.755
|16
|3
|Austin Dillon
|Chevrolet
|22.575
|0.350
|119.601
|17
|35
|Riley Herbst
|Toyota
|22.577
|0.352
|119.591
|18
|1
|Ross Chastain
|Chevrolet
|22.579
|0.354
|119.580
|19
|17
|Chris Buescher
|Ford
|22.606
|0.381
|119.437
|20
|7
|Daniel Suarez
|Chevrolet
|22.622
|0.397
|119.353
|21
|43
|Erik Jones
|Toyota
|22.631
|0.406
|119.305
|22
|77
|Carson Hocevar
|Chevrolet
|22.632
|0.407
|119.300
|23
|2
|Austin Cindric
|Ford
|22.655
|0.430
|119.179
|24
|38
|Zane Smith
|Ford
|22.665
|0.440
|119.126
|25
|48
|Alex Bowman
|Chevrolet
|22.684
|0.459
|119.027
|26
|71
|Michael McDowell
|Chevrolet
|22.690
|0.465
|118.995
|27
|34
|Todd Gilliland
|Ford
|22.712
|0.487
|118.880
|28
|47
|Ricky Stenhouse Jr
|Chevrolet
|22.724
|0.499
|118.817
|29
|41
|Cole Custer
|Chevrolet
|22.726
|0.501
|118.807
|30
|5
|Kyle Larson
|Chevrolet
|22.742
|0.517
|118.723
|31
|97
|Shane van Gisbergen
|Chevrolet
|22.773
|0.548
|118.561
|32
|45
|Tyler Reddick
|Toyota
|22.776
|0.551
|118.546
|33
|33
|Austin Hill
|Chevrolet
|22.780
|0.555
|118.525
|34
|10
|Ty Dillon
|Chevrolet
|22.789
|0.564
|118.478
|35
|4
|Noah Gragson
|Ford
|22.858
|0.633
|118.121
|36
|66
|Josh Bilicki
|Ford
|23.302
|1.077
|115.870
|37
|51
|Cody Ware
|Chevrolet
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