Vergne: Peugeot hizo un gran progreso en la fiabilidad

Peugeot todavía no ha tenido una carrera sin problemas desde que se unió al WEC para la segunda mitad de la temporada 2022 en Monza, sufriendo una gran cantidad de problemas que le impidieron terminar en el podio contra Toyota y Alpine en la clase Hypercar.

Había optimismo de que finalmente podría cambiar su suerte en el final de temporada en Bahréin después de una prueba privada alentadora y un cambio favorable en el Balance de Performance, pero sus esperanzas se desvanecieron en las tres primeras horas de la carrera cuando los dos 9X8 se detuvieron en pista en una rápida sucesión debido a problemas no relacionados.

El coche #93 de Vergne, Paul di Resta y Mikkel Jensen se retiró finalmente con un problema en la caja de cambios, mientras que el #94 compartido por Loic Duval, Gustavo Menezes y Nico Muller terminó con seis vueltas menos después de tener que cambiar la bomba de combustible en el garaje.

Vergne, sin embargo, cree que los problemas de fiabilidad a los que Peugeot se ha enfrentado hasta ahora no son inusuales para un recién llegado y expresó su confianza en que el equipo será capaz de superarlos en 2023.

"No creo que haya un solo equipo en la historia de las carreras de resistencia que no haya tenido problemas de fiabilidad", dijo Vergne a Motorsport.com.

"Así son las cosas: cada vez que hacemos pruebas de resistencia, se rompe otra pieza. Se rompe por desgracia, pero una vez que se rompe, entendemos por qué se ha roto, la cambiamos, y nunca se volverá a romper".

"El problema es: ¿cuántas piezas tiene un coche así? Hay muchas cosas que pueden fallar, entre la electrónica, el motor delantero, la batería, el motor de combustión, la bomba de combustible".

"Sólo hay una cosa que hacer: ¡conducir, conducir, conducir! Recorrer tantos kilómetros como sea posible, y entonces se llega a un punto en el que todas las piezas que tienen que romperse se han roto y se arreglan, se modifican".

"Llegas a un coche realmente robusto que no se rompe nunca más. Sólo la experiencia puede resolver estos problemas, no hay nada más."

"Pero cuando ves nuestras primeras carreras, el número de veces que tuvimos que parar en comparación con ahora, el progreso es enorme. Cuando lleguemos a Le Mans, habremos rodado mucho más. Los problemas de fiabilidad estarán resueltos, eso seguro".

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Foto: Masahide Kamio

Aunque el fin de semana de Bahréin fue decepcionante, ya que el único coche superviviente, el #94, terminó cuarto y último en la clase Hypercar, el 9X8 pareció bastante competitivo, con Di Resta clasificando el coche #93 en la primera fila y rodando en posiciones de podio al principio de la carrera.

Esto llevó al director técnico de Peugeot, Olivier Jansonnie, a afirmar que el fabricante francés estaba "en mezcla" con sus rivales de Hypercar, después de haber mostrado sólo destellos de ritmo en Monza y Fuji.

Vergne cree que la velocidad que Peugeot ha demostrado en sus tres primeras carreras, combinada con el trabajo que está realizando en su primera temporada completa en el WEC, significa que el fabricante francés debería ser capaz de luchar por la victoria en las 24 Horas de Le Mans el año que viene.

"No creo que Peugeot venga a un campeonato para no darse los medios de ganar en Le Mans", dijo el francés. "Yo tampoco habría ido a este equipo si no pensara que hay muchas posibilidades de ganar".

"Ahora, no estoy diciendo que vaya a ser fácil; va a ser extremadamente difícil, todavía tenemos mucho trabajo que hacer".

"De hecho, esta semana estoy conduciendo; vamos a hacer pruebas de resistencia durante tres días en la semana de Navidad. La motivación es realmente enorme en este equipo, es un gran proyecto".

"Creo que nos faltan bastantes pasos para poder decir que vamos a luchar por la victoria en Le Mans."

"Ahora mismo, sin los pasos que tenemos que dar, no, no creo que podamos ganar Le Mans. Pero sé que todos los pasos que tenemos que dar son fácilmente alcanzables".

"Todas las mejoras que tenemos que hacer en el coche se producirán, lo sabemos. Para cuando lleguemos a Le Mans, sé que habremos reunido todo lo necesario para poder luchar por la victoria, eso es seguro".