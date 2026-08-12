Franco Morbidelli apuntaría a relanzar su carrera en WorldSBK con Ducati
Mientras Nicolò Bulega debería ocupar su lugar en VR46 en MotoGP, Franco Morbidelli se dispone a hacer el camino inverso uniéndose al equipo oficial Ducati en WorldSBK.
La temporada 2027 verá una importante renovación de la parrilla, y probablemente empujará hacia la salida a Maverick Viñales, Álex Rins, Brad Binder, Jack Miller y Franco Morbidelli. Como varios de sus rivales, este último debería orientarse hacia el WorldSBK.
Según Speedweek y GPOne, el acuerdo incluso ya está cerrado: mientras Nicolò Bulega, que domina la temporada del WorldSBK y va camino de un segundo título, suena para VR46 en MotoGP, Morbidelli simplemente debería hacer el camino inverso uniéndose al equipo oficial Ducati en WorldSBK.
Morbidelli debería firmar por una temporada, con una más como opción. Así formaría equipo con Iker Lecuona, con quien estuvo implicado en un incidente durante el sprint de Silverstone, ya que el español fue alineado por Gresini para suplir la ausencia de Fermín Aldeguer. El miembro de la VR46 Riders Academy, no obstante, se negó a hablar sobre su futuro en Silverstone.
"No puedo hablar de ello por el momento, lo siento", confió Morbidelli durante el fin de semana según GPOne. "Vivo la vida con la que siempre soñé: piloto motos, hago el trabajo que siempre quise, estoy en el campeonato que adoro y tengo una vida de ensueño. No sé cómo podría no estar feliz con mi vida."
Franco Morbidelli seguiría con una Ducati en 2027, pero en otro campeonato.
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Morbidelli ya conoce el paddock del Superbike, puesto que corrió en Superstock 600 durante dos temporadas y se proclamó campeón en 2013, antes de pasar a Moto2, donde se convirtió en campeón en 2017. Después llegó a MotoGP.
El miembro de la VR46 Riders Academy ha ganado tres carreras en la categoría reina, todas en 2020, año en el que logró la segunda posición del campeonato. Nunca volvió a encontrar ese nivel, pese a una promoción al equipo oficial Yamaha en 2021 y luego un paso a Ducati en 2024. En dos ocasiones fue compañero de equipo del campeón del mundo, Fabio Quartararo en 2021 y Jorge Martín en 2024.
En WorldSBK, Morbidelli debería reencontrarse con Binder, que se acerca a firmar con BMW. Miller podría incorporarse también al campeonato, con Yamaha, y Rins también ha expresado su interés por la categoría.
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