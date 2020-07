Por qué Aston Martin ya no es una apuesta para Vettel

Las percepciones cambian muy rápidamente en el deporte, y tal vez el mayor cambio del Gran Premio de Austria al Gran Premio de Estiria el fin de semana pasado fue la realidad de lo rápido que puede ser Racing Point.

Un primer fin de semana vacilante con su "Mercedes Rosa" dejó a los rivales convencidos de que había dado un buen paso, pero fue realmente sólo en la segunda carrera del Red Bull Ring que la realidad de su ritmo se hizo sentir.

Red Bull admitió que todos los equipos deberían estar "preocupados", Renault presentó su protesta y el propio Racing Point, que será rebautizado como Aston Martin en 2021, advirtió de cosas aún mejores por venir.

Pero el impacto de ese rendimiento podría extenderse más, siendo potencialmente el catalizador de lo que quizás sea la mayor sorpresa del sorprendente mercado de pilotos de la F1 en 2020: Sebastian Vettel uniéndose a Aston Martin.

Donde una vez tal perspectiva parecía extremadamente extravagante, con Vettel claro sobre las cualidades que quería de cualquier equipo al que considerara unirse, ahora de repente tiene mucho sentido.

De hecho, lo que es clave aquí es que esto no es Racing Point tratando de convencer a Vettel de lo bueno que puede ser su monoplaza en los próximos años.

En cambio, la forma en que las reglas de la F1 han sido impactadas por la pandemia de coronavirus, significa que ya puede mostrar cómo será el auto del próximo año.

Con los mínimos cambios permitidos en el desarrollo para 2021, las posibilidades de que haya un gran cambio en el orden en los próximos 18 meses son bastante remotas. Lo que es rápido ahora debería serlo el año que viene.

Además, el gran cambio reglamentario previsto para 2022, con el límite de presupuesto que afectará a los equipos top, podría ser una distracción para las escuderías líderes, y permitir que algunos de los equipos de la parte media tengan la oportunidad de hacer algunos progresos.

Hablando la semana pasada sobre un posible acuerdo con Racing Point, Vettel estaba dejando la puerta abierta. "No sé todavía lo que va a pasar. La carrera (del pasado domingo) es ahora extremadamente importante para mí, y luego veremos en las próximas semanas, meses lo que está pasando, qué oportunidades puede haber, etc".

"Independientemente de eso, creo que Racing Point causó una impresión muy sólida, y sin duda están en un buen lugar para este año".

"Conozco parte del equipo, conozco a algunos miembros del equipo bastante bien de mi pasado y desde hace mucho tiempo. Es obviamente una buena oportunidad para ellos este año de tener un buen auto con el que luchar e intentar mejorar desde ahí".

El humor de Vettel en sus declaraciones públicas de las últimas semanas ha sido el de dejar claro que la decisión de no extender su contrato con Ferrari no tenía nada que ver con que no quisiera seguir compitiendo.

Sus comentarios enfatizando que fue Ferrari quien unilateralmente terminó su relación se trataban de posicionarse como alguien hambriento de seguir en la F1.

Si se hubiera resignado a la categoría, cansado de los viajes y el compromiso, entonces probablemente habría mantenido las cosas tranquilas y aceptado un año de descanso.

El hecho de que dejara claro su descontento por todo ello fue un claro mensaje de su motivación y de lo mucho que quiere seguir adelante.

Vette fue enfático antes de la primera carrera de Austria en ese punto, y que el "paquete correcto" para él lo convencería de quedarse.

"Creo que tengo una naturaleza muy competitiva", dijo. "He logrado mucho en el deporte y estoy motivado y dispuesto a lograr más. Para hacerlo, creo que necesito el paquete correcto, y la gente adecuada a mi alrededor. Así que eso es lo que estoy buscando en este momento".

"Si se presenta la oportunidad correcta, entonces creo que está bastante claro. Si no es así, entonces probablemente tenga que buscar otra cosa".

¿Podría ser Aston Martin el paquete correcto?

El monoplaza en sí parece lo suficientemente rápido, más rápido en estos momentos que la Ferrari actual, y sabiendo que ese auto se usará en 2021, es alentador.

Sin embargo, es inevitable que Vettel esté atento al resultado de la protesta de Renault, porque si la FIA dice de que el equipo ha roto las reglas al copiar los conductos de freno de Mercedes, entonces podría tener mayores implicaciones para el resto del monoplaza.

Otro factor importante es su motor, ya que una llegada al equipo de Silverstone puede ser una oportunidad para Vettel de entrar en la familia Mercedes.

Claro que la conexión no será tan fuerte como si corriera para el equipo oficial del fabricante alemán pero los lazos están ahí -y lo pone en un lugar en que podría ser considerado para el equipo campeón del mundo si Valtteri Bottas o Lewis Hamilton se fueran.

El ambicioso plan para el futuro de Aston Martin, con Lawrence Stroll presionando claramente con el proyecto, es también uno que podría dar a Vettel la plataforma que necesita: liderar una compañía de automóviles y tener a su alrededor un equipo que esté feliz de centrarse en él. Pueden construir algo juntos.

Vettel nunca ha sido más fuerte que cuando se ha sentido amado y apreciado; y en Aston Martin podría redescubrir ese sentimiento que tuvo en sus primeros días en Red Bull y Ferrari.

Pero quizás lo más intrigante de todo el escenario es el proceso de pensamiento de Racing Point en términos de a quién dejarán de lado si Vettel decide unirse.

El candidato más obvio es Sergio Pérez, que se entiende que tiene una cláusula de ruptura en su contrato que le permitiría a Racing Point hacer un hueco a Vettel en su lugar.

Eso puede parecer bastante duro considerando lo leal que ha sido Pérez con el equipo, y el papel que desempeñó para ayudar a mantenerlo vivo en 2018 cuando Force India estaba cerca del colapso, pero la F1 puede ser un juego despiadado a veces.

No olvidemos también el fuerte respaldo de patrocinio que Pérez trae consigo, algo que no será tan fácil de reemplazar.

Pero igualmente la dirección de Racing Point debe ser consciente de que una alineación de Vettel y Pérez es una combinación más fuerte que la de Vettel y Stroll; y una que podría ser la diferencia entre luchar por los tres primeros puestos entre los constructores y terminar entre los cinco primeros.

¿Podría suceder lo impensable y el equipo realmente dejar a Stroll en un papel diferente? Es difícil de creer que lo haría, pero en la F1, no hay mucho que sea imposible.

La pelota está ahora en el campo de Vettel, con una decisión necesaria antes de que la F1 se reúna de nuevo en Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Y donde hace sólo una semana firmar para Racing Point habría parecido la apuesta de su vida, ahora podría ser uno de los movimientos más inteligentes que haya hecho.

Repasa todas las victorias de Sebastian Vettel en F1. ¿Lo imaginas sumando más con Aston Martin?

