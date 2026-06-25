Cadillac espera un avance "considerable" con sus mejoras en Austria

La escudería Cadillac continúa su evolución en la temporada 2026 de Fórmula 1, y el Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring, representa otra oportunidad para dar un paso adelante.

El equipo del fabricante estadounidense preparó una actualización aerodinámica que incluye una carrocería revisada y un nuevo piso para el MAC-26, el cual saldrá a pista desde el viernes en las prácticas libres para comprobar su rendimiento.

Antes de eso, Valtteri Bottas valoró cuál es la ganancia que Cadillac espera lograr con estos cambios.

"En teoría es un buen paso adelante. Creo que estamos hablando de una ganancia de alrededor de 10 puntos de carga aerodinámica, lo cual es una mejora considerable. Y eso, combinado con las actualizaciones de fiabilidad para la refrigeración, debería permitirnos estar un poco más cerca nuevamente", señaló el piloto finlandés el jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Consultado sobre cuánto podría representar esa ganancia en tiempo por vuelta en una pista como la austríaca, Bottas respondió: "Creo que, en teoría, de unas pocas décimas. Pero, una vez más, ya veremos. Vamos a hacer algunas pruebas aerodinámicas al comienzo de la FP1 para comprobar cuál es el efecto real en comparación con antes y luego veremos. Pero espero que funcione como debería".

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Por otro lado, Cadillac reveló recientemente sus planes para contar con un nuevo simulador que permita a los pilotos e ingenieros trabajar de forma más precisa en la preparación de las carreras.

"Creo que marcará una diferencia. El que tenemos ahora podemos utilizarlo para algunas cosas. Podemos preparar configuraciones, trabajar en ciertos aspectos del desarrollo de neumáticos y en la correlación de datos", dijo Bottas.

"Pero en este deporte no puedes permitirte tener algo que no sea lo mejor. Necesitas lo mejor si quieres avanzar. Muchos otros equipos tienen simuladores mejores que el que tenemos actualmente, así que queremos llegar a esa misma posición y no comprometer nada".

"Con ello deberíamos poder llegar a los fines de semana con configuraciones más precisas, lograr una mejor correlación en general y eso ayuda en todos los aspectos", finalizó.