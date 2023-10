Vasseur: ¡El incidente con Pérez fue un panini más que un sándwich!

Sergio Pérez, Charles Leclerc y Max Verstappen llegaron a la par a la primera curva de la carrera el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la lucha por el liderato, y la acción terminó con un choque cuando el mexicano intentó adelantar por afuera al monegasco.

El coche de Pérez se levantó del suelo y sufrió severos daños al aterrizar nuevamente sobre la pista, con importantes daños en el sidepod derecho y el suelo, por lo que debió retirarse una vez que llegó al garaje de Red Bull Racing.

Leclerc tuvo daños en el endplate izquierdo del alerón delantero, pero pudo continuar en carrera antes de eventualmente reemplazar la pieza durante la bandera roja y finalmente llegó tercero, detrás del ganador Verstappen y de Lewis Hamilton.

Preguntado por Motorsport.com sobre lo ocurrido después del GP de la Ciudad de México, Vasseur, director de Ferrari, no cargó culpas contra ninguno de los involucrados y vio el choque como un incidente de carrera.

"Creo que la cuestión es que cuando tienes esta situación en la salida y estás de a tres en la misma línea en la curva 1, creo que es casi el mismo resultado", comenzó.

"Me preguntaron si fue un sándwich ¡y les dije que para nosotros fue más bien un panini! Al final cuando son tres así no puedes culpar a 'Checo' de cerrarse, y Max no puede ir por el bordillo, y Charles estaba en el medio", agregó.

Photo by: Ferrari Frederic Vasseur, jefe del equipo Ferrar de F1.

Por otro lado, pese a que Ferrari cosechó el tercer y cuarto puesto con Leclerc y Carlos Sainz después de haber arrancado la carrera desde la primera y segunda posición, Vasseur no piensa que haya sido un resultado frustrante para el equipo de Maranello.

"Frustrante no es la palabra adecuada. Cuando eres tercero y cuarto no quiero decir que sea una mala carrera. Tuvimos un mal stint al final, esto está claro, es el principal problema. Pero la primera parte de la carrera ha ido muy bien".

"Creo que estamos dando un paso adelante desde hace tiempo, hemos hecho cuatro poles en las últimas seis carreras. Es un paso adelante para nosotros y tenemos que ser probablemente un poco más consistentes en carrera o al menos no tener diferencia entre esos stints porque es muy a menudo donde perdemos la posición", finalizó.

