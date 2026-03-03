La Fórmula 1 aterriza en Melbourne para abrir una era que promete cambiar el orden establecido y Alpine espera avanzar en la jerarquía ahora propulsados por el motor Mercedes, una nueva alianza que los anima luego de las pruebas de pretemporada y situación por la cual Franco Colapinto espera vivir un 2026 muy distinto al complicado 2025.

Para Franco Colapinto, esta cita en Albert Park tiene un significado personal y profesional que va más allá de las nuevas regulaciones. El argentino, que compartirá garaje con Pierre Gasly, afronta su tercer año en la categoría reina, pero con un factor inédito en su carrera: la estabilidad de una pretemporada completa.

Tras las pruebas en Barcelona y Bahrein, Colapinto ha pasado días intensos en la base de Enstone, trabajando en el simulador no solo para conocer un circuito desconocido para él, sino también buscando entender más de los nuevos modos de funcionamiento de los monoplazas.

Colapinto destacó la importancia de haber estado involucrado en todo el proceso de desarrollo previo al inicio del campeonato, algo que, según sus palabras, cambia radicalmente su perspectiva competitiva.

“Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año. Esto ha sido útil para mí personalmente para entender estos nuevos coches, ya que aspiramos a tener una temporada competitiva”, explicó el argentino.

Sobre el rendimiento del equipo y el trabajo realizado tras los test en el desierto, Franco se mostró optimista pero cauteloso ante lo desconocido de las nuevas reglas:

“En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahrein y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”.

Finalmente, Colapinto subrayó la importancia de maximizar el tiempo en pista desde el viernes para entender el orden jerárquico de la parrilla:

“Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”.