Colapinto resta importancia a definir su futuro para 2027: “No es el principal objetivo” ahora con Alpine

A medida que llegan definiciones contractuales en la Fórmula 1, mientras el campeonato inicia este fin de semana la segunda mitad de la temporada 2026, Franco Colapinto espera pacientemente su momento para definir su futuro en la máxima categoría.

El piloto de 23 años se encuentra en su primera temporada completa en la F1 tras incorporarse con el campeonato ya iniciado tanto en 2024 como en 2025, y está rindiendo, sumando puntos en seis de los primeros 11 grandes premios del año y luchando de igual a igual con su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Al ser consultado este jueves en Zandvoort sobre las conversaciones con Alpine de cara a 2027, Colapinto evitó dar una respuesta concreta, ya que eligió enfocarse en su rendimiento este año, aunque deslizó que el foco está puesto en mejorar el monoplaza tras la caída de competitividad que sufrió el equipo en las últimas carreras antes que en definir un nuevo contrato.

"Creo que, personalmente, estoy contento con mi rendimiento. Por supuesto, intento dar un paso adelante cada fin de semana y seguir mejorando, pero en general me he sentido más satisfecho que el año pasado. Estoy cómodo en el equipo, así que todo bien", comenzó ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Creo que realmente estamos enfocados en intentar hacer que el coche sea más rápido y mejor en cada carrera, y en extraer más rendimiento del coche. Creo que (definir un nuevo contrato) no es el principal objetivo pensar en esas cosas, sino intentar hacer que el coche sea mucho más rápido, porque eso es lo que necesitamos en este momento. Así que estamos trabajando en eso".

Franco Colapinto, Alpine, al llegar el jueves a Zandvoort. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Pero, personalmente, estoy contento con mi rendimiento y mucho más cómodo con el coche y con el equipo. Así que sí, creo que ha sido un buen año hasta ahora, una buena primera parte de la temporada, y estoy intentando seguir mejorando de cara a la segunda mitad".

En la misma sintonía, Colapinto comparó cómo se siente actualmente con Alpine en la Fórmula 1 con respecto a hace un año, cuando el equipo luchaba en la parte trasera de la parrilla.

"Creo que estoy en un lugar mucho mejor, mucho más feliz, más cómodo y con más experiencia. Creo que eso es lo más importante: la forma en la que más mejorás y avanzás es aprendiendo de todas las carreras que has disputado", dijo.

"Y creo que esta parte final de 2025, por estas fechas, fue muy buena, por la manera en que seguí aprendiendo y mejorando con un coche bastante difícil. Y este año siento que estoy en un lugar mejor, más cómodo. Por supuesto, creo que todavía necesito trabajar en muchas áreas, como cualquier piloto y, especialmente, al tratarse de mi primer año completo, así que creo que todavía tengo mucho que mejorar y en lo que trabajar. Pero sí, estoy bastante contento con la mejora y con cómo me siento con el equipo y con el coche".