Doohan listo para su primer test en un F1 con Alpine en Qatar

El piloto Jack Doohan de Fórmula 2 de la FIA, que fue subcampeón de la Fórmula 3 en 2021, participará en los ensayos del Circuito Internacional de Losail este fin de semana en el A521.

El piloto australiano, cuyo padre es la leyenda del motociclismo Mick Doohan, se unió a la academia del equipo de F1 en enero antes de su temporada de debut en la F2 con Virtuosi Racing.

Se une a Oscar Piastri, campeón de la F2 en 2021 y piloto reserva de Alpine, que ha completado dos días de pruebas el miércoles y el jueves.

Piastri ya probó el coche de F1 en Austin en abril, y se someterá a una tercera prueba en Spielberg después de los Grandes Premios de España y Mónaco.

Doohan dijo: "Estoy muy emocionado por conducir un coche de Fórmula 1 por primera vez.

"Este es un momento que he estado preparando desde que empecé a correr en karts, y sé que estas oportunidades son extremadamente privilegiadas".

"Estoy muy agradecido a Alpine por la oportunidad y estoy deseando dar lo mejor de mí el día de la prueba.

"He visto entre bastidores algunos test privados antes y he completado mucha preparación en el simulador en Enstone, así que definitivamente me siento preparado para este reto".

"Me esforzaré el día, lo disfrutaré al mismo tiempo y espero aprender lo máximo posible junto al equipo".

Oscar Piastri, Alpine Academy Photo by: Alpine

Doohan ha tenido un comienzo difícil en su primera temporada de F2, habiendo sumado sólo seis puntos en tres rondas.

Consiguió la pole position en la primera carrera de la temporada en Bahréin, pero sufrió daños tras el contacto con el líder del campeonato Theo Pourchaire después de su parada en boxes y se vio obligado a parar de nuevo, terminando 10º.

Iba a salir tercero en la carrera principal de Arabia Saudí, pero fue excluido de la clasificación después de que el equipo no pudiera suministrar suficiente combustible de su coche para la muestra exigida, lo que le obligó a salir al final de la parrilla antes de luchar por la novena plaza.

La mala suerte siguió en Imola, con una colisión en la línea de salida con el campeón de la F3 de 2021, Dennis Hauger, que puso fin a su carrera.

La F2 vuelve el próximo fin de semana en Barcelona, como apoyo al Gran Premio de España, del 20 al 22 de mayo.