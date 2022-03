Pierre Gasly quiere volver a Red Bull en 2024

Cargar reproductor de audio

Uno de los asientos del equipo Red Bull en Fórmula 1 tiene dueño hasta, mínimo, la temporada 2028. Max Verstappen ha firmado un contrato que lo liga al equipo de Milton Keynes hasta esa campaña, sin embargo todavía no se sabe quién será su compañero el año que viene.

El primer aspirante a tener en cuenta es Sergio Pérez, actual piloto de la escudería que comenzará su segundo curso con los de las bebidas energéticas. Su contrato inicial, de un año, se prorrogó el verano pasado hasta finales de 2022 y sus actuaciones para ayudar a Verstappen han sido muy valoradas por el equipo.

No es de extrañar que Red Bull decidiese seguir con la misma pareja de pilotos, teniendo en cuenta que el reglamento ha cambiado y los coches son muy diferentes respecto los de años anteriores. No cabe duda de que el mexicano aspira a seguir en el equipo durante más temporadas, pero tiene un duro rival en Pierre Gasly.

El piloto francés ya fue parte del primer equipo de la estructura de Red Bull Racing en 2019, pero no fue capaz de lograr lo que esperaban de él como segundo piloto y fue descendido de vuelta a Toro Rosso, ahora AlphaTauri, durante el parón de verano.

Gasly se adaptó al segundo equipo y volvió a demostrar de lo que es capaz. A finales de la temporada 2019 logró un podio en Brasil y, en 2020, logró su primera victoria en Italia. La temporada pasada también demostró un gran nivel, lo que provocó rumores de una posible vuelta al primer equipo.

No obstante, Red Bull decidió renovar a Sergio Pérez para la temporada 2022 de Fórmula 1, lo que también significa que el francés podría tener una nueva oportunidad. Su actual contrato expirará a finales de 2024, momento en el que también podría quedarse sin asiento en Fórmula 1.

"Helmut [Marko] ya lo ha dicho, así que no es ningún secreto que me queda un año de contrato después de este", dijo Gasly en una entrevista a Motorsport.com. "Entonces está claro: o hacemos el traslado a Red Bull o no. Es demasiado pronto para hablar de lo que ocurra después".

"Ahora me estoy centrando en este año, en que vaya lo mejor posible. Pero está claro que quiero estar en un coche rápido en el que pueda luchar por las victorias. Eso es lo único que importa".

"Quiero ganar carreras en Fórmula 1 y necesito un coche que me permita hacerlo. Lo discutiremos con Helmut cuando llegue el momento".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Gasly es optimista y cree que puede realizar otra excelente temporada en 2022. "Estoy muy seguro. Estoy muy contento con la gente que tengo ahora a mi alrededor. Estoy muy contento. Estoy contento con mis ingenieros, con la forma en la que funcionamos como equipo y con las responsabilidades que tengo dentro del equipo. Debo decir que me siento bien en mi piel".

"Sé que estoy ante un año importante en mi carrera a la hora de dar el siguiente paso. El año pasado fue fantástico y este año espero hacer al menos lo mismo, si no más. Quiero llevar a este equipo lo más adelante posible en la parrilla. Ese es mi objetivo personal", confesó el piloto de 26 años.

A pesar de tener muy claro que está ante un año crucial para saber si continúa en Fórmula 1 o no, Gasly asegura que no siente más presión. "No, sé que tengo que hacer lo mismo que en los últimos años. Solo tengo que seguir rindiendo, seguir empujando al coche hacia delante y seguir llevándolo en la dirección correcta".

"No, estoy muy entusiasmado con esta situación. Solo espero que tengamos un coche rápido. Eso es lo principal en este momento", concluyó.