Ricciardo: La cancelación de Mónaco duele

Las primeras ocho carreras de la temporada 2020 han sido canceladas o suspendidas por la actual epidemia del virus Covid-19, lo que tiene en duda el inicio del calendario del actual año.

La cancelación de Mónaco fue confirmada el jueves pasado, marcando la primera vez desde 1954 que el principado no será anfitrión de un gran premio. Con la mayoría de los países cumpliendo un auto-aislamiento, los pilotos de F1 han regresado a casa donde continúan con sus programas de entrenamiento.

Hablando en una entrevista en el Instagram de Renault el miércoles, Ricciardo dijo que aunque todavía no estaba pensando mucho en cuando regresaría la actividad en pista, la noticia de la cancelación de Mónaco fue particularmente amargo.

“No es como que tenga vueltas de carreras en mi cabeza todavía, porque no sé en qué pista vamos a correr", dijo el ganador de Mónaco en 2018, Ricciardo.

"Anoche vi un video de Mónaco y me puse un poco triste. No sé realmente dónde vamos a estar, pero eso me dolió”.

“Seguro que cada carrera va a doler, por ejemplo, Melbourne estando tan cerca. Por desgracia, la realidad se está estableciendo”.

El jefe de la F1, Chase Carey, dijo recientemente que anticipa un calendario de 15 a 18 carrera para el 2020, que comenzaría en el verano y se extendería hasta diciembre.

El Gran Premio de Canadá, el 14 de junio, es la carrera de apertura que aún no ha sido cancelada, pero aún hay dudas sobre cuándo regresará la F1, ya que eventos deportivos tan lejanos y que se disputarían en agosto, como los Juegos Olímpicos de Tokio, siguen posponiéndose.

Cuando se le preguntó cómo se desarrollaría la primera carrera de regreso después de tanto tiempo fuera de la pista, Ricciardo dijo: "Estoy pensando en clasificar en último lugar, porque creo que la primera curva va a ser un caos. Voy a ver cómo se desarrolla todo, y luego voy a liderar la primera vuelta”.

El piloto de Renault ha estado publicando regularmente videos en las redes sociales de sus salidas de entrenamiento en Australia, mientras continúa trabajando a distancia con el entrenador de rendimiento Michael Italiano.

"El entrenamiento es definitivamente lo que me mantiene con esa mentalidad competitiva", dijo el australiano. "Te sale un poco de ira cuando entrenas, así que esa ha sido mi medicina por ahora”.

“Siento que es el momento perfecto para ponerme en forma. Estamos obligados a quedarnos, no hay jet lag, no hay aeropuertos, podemos crear como un campo de entrenamiento que no siempre tenemos”.

"Ha sido agradable saber que tenemos tiempo, no tenemos que apresurarnos. Creo que vas a ver muchos pilotos y gente en general, cuando esto termine, en bastante forma”.

