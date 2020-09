Pilotos de Williams: es "un día triste" la salida de la familia

Tras la adquisición del equipo Williams por parte de Dorilton Capital la semana pasada, este jueves se anunció que la familia Williams dejará la escudería después del Gran Premio de Italia de este fin de semana.

El fundador del equipo, Sir Frank Williams, y la subdirectora del equipo, Claire Williams, terminarán su larga asociación con el equipo y la F1 como parte de una revisión estratégica completada por Dorilton.

Los pilotos de Williams, Russell y Latifi, fueron informados de la noticia el jueves por la mañana, y ambos expresaron su tristeza al enterarse de la salida de la familia.

"Obviamente es un día triste para nosotros", dijo Russell.

"Para mí personalmente, Frank y Claire me dieron mi primera oportunidad en la Fórmula 1. Es algo por lo que estoy muy agradecido, y tener la oportunidad de conducir para un equipo tan increíble y prestigioso durante los dos años que llevo aquí hasta ahora".

"Es triste ver a la familia Williams hacerse a un lado, pero la historia de Williams aún permanecerá. Seguiremos bajo el nombre de Williams Racing, y seguiremos luchando y representando el nombre de la familia".

Latifi dijo que se sorprendió cuando se enteró de que la familia Williams se iría tan repentinamente.

"Definitivamente me sorprendió un poco la noticia de esta mañana", dijo Latifi.

"Creo que cuando se supo la noticia de que el equipo se había vendido, fue definitivamente algo en mi mente que podría haber anticipado. Para mí, aún no he hecho mi primera temporada completa en la Fórmula 1, pero he estado con el equipo y parte de la familia desde el año pasado. Es muy especial que, como dijo George, Claire y Frank me dieron la primera oportunidad en la Fórmula 1".

"Siempre será especial que donde empecé fue aquí con Williams. Le han dado a muchos pilotos su primera oportunidad".

"La cultura que se ha cultivado aquí va a seguir siendo la misma. Eso es algo que no se irá sólo porque Claire y la familia se están haciendo a un lado".

"Para Claire y la familia Williams, el equipo significa mucho para ellos, más que para nadie más", agregó Russell.

"No lo habrían vendido a una compañía si no tuvieran fe en que tienen los mejores intereses del equipo en el corazón".

"Estoy definitivamente a gusto con la situación, sabiendo que si Claire y la familia Williams están contentos con ello, entonces sólo lo hacen por los mejores intereses del equipo".

Russell dijo que cualquier sustituto de Williams no necesitaría necesariamente experiencia previa en la F1, citando el éxito de Toto Wolff con Mercedes como director de equipo.

"Si miras a Toto como ejemplo, tenía un poco de experiencia en el deporte motor, pero no tenía una gran cantidad de experiencia en Fórmula 1", dijo Russell.

"Llegó y no lo ha hecho tan mal, no lo creo. No creo que sea muy importante ser honesto".

Galería: el descenso a los infiernos de Williams, una escudería ganadora

Galería Lista

Galería Lista 1977 (Patrick Nève) 1 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams debutó como equipo de F1 en 1977, con el belga Patrick Nève como piloto. En ese momento, aún no era un constructor, ya que usaban un coche de March. 1978 (Alan Jones, Williams Ford-Cosworth FW06) 2 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images En 1978, Williams se convirtió en constructor, con Jones como piloto. Su mejor resultado fue un segundo puesto en Estados Unidos. 1979 (Clay Regazzoni, Williams Ford-Cosworth FW07) 3 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images En la primera temporada con dos pilotos llegaron las primeras victorias de Williams con Jones, que acabó el año tercero. El suizo Regazzoni fue quinto. 1980 (Carlos Reutemann, Williams Ford-Cosworth FW07B) 4 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Después de aspirar al título en 1979, Jones fue campeón al año siguiente, superando al brasileño Nelson Piquet, de Brabham. Sustituyendo a Regazzoni, el argentino Reutemann fue tercero, contribuyendo al primer título de constructores de Williams. 1981 (Carlos Reutemann, Williams Ford-Cosworth FW07C) 5 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images En 1981, Reutemann superó a Jones y quedó segundo, por delante del australiano. Piquet ganó su primer mundial, pero Williams fue el campeón de constructores. 1982 (Keke Rosberg, Williams Ford-Cosworth FW08) 6 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams tenía a cuatro pilotos a los que alternaba en dos coches en 1982. Además de Reutemann estaban el norteamericano Mario Andretti, el irlandés Derek Daly y el finlandés Keke Rosberg. Con una sola victoria, Keke Rosberg fue lo suficientemente regular como para ganar su único mundial de pilotos. Ferrari se impuso en escuderías. 1983 (Keke Rosberg, Williams Ford-Cosworth FW08C) 7 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images En 1983, Rosberg tuvo al francés Jacques Laffite como compañero de equipo (el británico Jonathan Palmer también disputó una carrera). Sin embargo, no pelearon por el título de pilotos ni de constructores. Piquet se proclamó bicampeón y Ferrari fue el mejor equipo. 1984 (Keke Rosberg, Williams-Honda FW09) 8 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images El año en el que el austriaco Niki Lauda lograba su tercer mundial, Rosberg y Laffite no pudieron brillar más allá de la victoria del finlandés en Dallas. 1985 (Keke Rosberg, Williams-Honda FW10) 9 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Esa temporada, el británico Nigel Mansell debutó con el equipo. Terminó sexto, detrás de Rosberg, tercero. Williams también fue tercero. El francés Alain Prost ganó su primer título con McLaren. 1986 (Nelson Piquet, Williams-Honda FW11) 10 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images En su primer año como "sucesor" de Rosberg, Piquet acabó tercero detrás de Mansell. Prost fue el campeón, pero Williams ganó en constructores. 1987 (Nelson Piquet, Williams-Honda FW11B) 11 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams dominó completamente el mundial de 1987, alcanzando su cuarta corona en constructores. Entre sus pilotos, Piquet se convirtió en tricampeón del mundo al superar a Mansell en la batalla entre compañeros. 1988 (Nigel Mansell, Williams-Judd FW12) 12 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Tras ganar el tercer título, Piquet fichó por Lotus. Su sustituto fue el italiano Riccardo Patrese. Williams, y el resto de los equipos, estuvieron muy lejos de McLaren, que hizo doblete. 1989 (Thierry Boutsen, Williams-Renault FW13) 13 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Mansell fichó por Ferrari. En su lugar llegó el belga Thierry Boutsen, que acabó quinto. Patrese fue tercero y Williams fue segundo en constructores, detrás de McLaren, con quienes Prost se convirtió en tricampeón. 1990 (Thierry Boutsen, Williams-Renault FW13B) 14 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Boutsen y Patrese fueron sexto y séptimo respectivamente, y Williams cayó al cuarto lugar en el mundial de constructores que volvió a llevarse McLaren. Senna batió a Prost, que había firmado ya con Ferrari, y el brasileño ganó su segundo título. 1991 (Nigel Mansell, Williams-Renault FW14) 15 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Volviendo al equipo tras su paso por Ferrari, Mansell fue subcampeón, al igual que Williams. Los ganadores fueron Senna y McLaren. 1992 (Nigel Mansell, Williams-Renault FW14B) 16 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Ese año Mansell logró su soñado título. Patrese fue subcampeón y Williams reinó entre los equipos, conuno de los coches más emblemáticos de la historia de la F1. 1993 (Alain Prost, Williams-Renault FW15C) 17 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Patrese fichó por Benetton junto con el joven alemán Michael Schumacher y Frank Williams contrató a Prost después de un año sabático del francés. El director del equipo no otorgó privilegios al campeón Mansell, que dejó la F1 insatisfecho y se fue a la Indy. Su sustituto fue el también británico Damon Hill. Williams siguió su abrumador dominio y no dio opción a sus rivales, logrando el sexto mundial de constructores. Por su parte, Prost ganó sin problemas su cuarto título, con Hill como subcampeón. 1994 (Ayrton Senna, Williams-Renault FW16) 18 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Para esa temporada, Frank Williams logró contratar a Senna, lo que finalmente contribuyó a la retirada de Prost. Sin embargo, el cambio en las reglas de la F1 finalmente lastimó a Williams, que perdió la gran ventaja y vio acercarse al Benetton de Schumacher. Senna perdería la vida en el GP de San Marino y el alemán fue el campeón por delante de Hill. Mansell y el escocés David Coulthard se alternaron como sustitutos del brasileño y contribuyeron al título de constructores dl equipo británico, el séptimo. 1995 (Damon Hill, Williams-Renault FW17) 19 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Para 1995, Hill y Coulthard fueron los pilotos. El británico sucumbió ante Schumacher nuevamente, mientras que el escocés fue tercero. El título de constructores fue para Benetton, que tuvo a Schumacher campeón y a su compañero Johnny Herbert cuarto. 1996 (Damon Hill, Williams-Renault FW18) 20 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Ese curso Schumacher pasó a Ferrari y allanó el camino para el título de Hill, que venció al recién llegado Jacques Villeneuve. Williams recuperó el título de constructores. 1997 (Jacques Villeneuve, Williams-Renault FW19) 21 / 43 Foto de: LAT Images A pesar de la gloria, Hill fue despedido (e informado de la decisión incluso antes del final de la temporada de 1996) para dar paso al alemán Heinz-Harald Frentzen. Era el cuarto piloto que tras ser campeón con Williams salía del equipo (los otros fueron Piquet, Mansell y Prost). Villeneuve lo aprovechó y ganó su único mundial de F1, doblando en puntos a su nuevo compañero de equipo. Pero no fue nada fácil, ya que Jacques tuvo que imponerse a Schumacher en la polémica cita de Europa, en Jerez, donde el alemán fue excluido del campeonato por provocar un accidente entre ambos. Mucho antes, en la carrera de Japón, Williams había sellado su último título de constructores. 1998 (Heinz-Harald Frentzen, Williams-Mecachrome FW20) 22 / 43 Foto de: LAT Images 1998 fue un año de cambios. Renault dejó la F1 como suministrador de motores y Williams se asoció con Mecachrome. Aunque la nueva unidad de potencia estaba relacionada con el fabricante francés, el rendimiento cayó y McLaren dominó. Con motor Mercedes, el equipo británico ganó el título de constructores y pilotos con el finlandés Mika Hakkinen. El Williams, como ven, fue rojo. 1999 (Ralf Schumacher, Williams-Supertec FW21) 23 / 43 Foto de: LAT Images El nombre Mecachrome cambió a Supertec, pero el rendimiento se mantuvo por debajo del de McLaren y Ferrari. Los italianos recuperaron el mundial de constructores 20 años después y Hakkinen fue bicampeón en gran parte gracias a la lesión que dejó a Schumacher sin disputar siete carreras. Ese año, Villeneuve y Frentzen dieron paso al alemán Ralf Schumacher y al italiano Alessandro Zanardi, pero los resultados no mejoraron y Williams quedó quinto. 2000 (Jenson Button, Williams-BMW FW22) 24 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Con el cambio de siglo comenzó la asociación de suministro de motores con BMW, y Williams volvió a ganar impulso. Con Button en lugar de Zanardi, el equipo fue tercero en el mundial. 2001 (Ralf Schumacher, Williams-BMW FW23) 25 / 43 Foto de: BMW AG Button fichó por Benetton y le sustituyó el colombiano Juan Pablo Montoya. Williams se consolidó como tercera fuerza, detrás de Ferrari (que ganó su segundo mundial consecutivo en constructores y el primero en 21 años, con Michael Schumacher) y McLaren. 2002 (Juan Pablo Montoya, Williams-BMW FW24) 26 / 43 Foto de: BMW AG El colombiano se quedó junto a Ralf Schumacher y fue tercero en el campeonato de pilotos, detrás de Michael y el brasileño Rubens Barrichello, también de Ferrari. BMW fue segundo. 2003 (Ralf Schumacher, Williams-BMW FW25) 27 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Nuevamente Montoya pudo ser tercero en 2003 (esta vez detrás de Kimi Raikkonen, de McLaren, y Schumacher) y Williams mantuvo el segundo lugar. 2004 (Juan Pablo Montoya, Williams-BMW FW26) 28 / 43 Foto de: BMW AG El brasileño Antonio Pizzonia reemplazó a Ralf Schumacher en cuatro carreras del 2004. Montoya cayó al quinto puesto y Williams al cuarto. Ese también fue el último año del monopolio de Michael Schumacher / Ferrari. 2005 (Mark Webber, Williams-BMW FW27) 29 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Las grandes actuaciones de Montoya le hicieron fichar por McLaren, y el australiano Webber ocupó su lugar, mientras que Pizzonia y el alemán Nick Heidfeld se alternaron para reemplazar a Schumacher, que se fue a Toyota. Williams cayó al quinto puesto en constructores en un mundial que dominaron Renault y Fernando Alonso. 2006 (Nico Rosberg, Williams-Cosworth FW28) 30 / 43 Foto de: Alessio Morgese Tras sucesivas caídas de rendimiento, BMW se retiró de la F1 como motorista y Williams recurrió a los motores Cosworth. Y el alemán Rosberg fue el nuevo compañero de Webber en la vacante que dejó Heidfeld, que fue a BMW-Sauber. Ambos tuvieron una temporada no muy destacada y el equipo cayó al octavo lugar. Alonso y Renault volvieron a reinar. 2007 (Nico Rosberg, Williams-Toyota FW29) 31 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images El equipo siguió dando bandazos. Se unió a otro motorista, Toyota y contrató al austriaco Alexander Wurz,en el puesto de Webber, que se fue a Red Bull. Mejoraron y fueron cuartos en constructores. El título de equipos fue para McLaren con Alonso y el debutante Lewis Hamilton y el de pilotos fue a manos de Raikkonen en su estreno con Ferrari. 2008 (Kazuki Nakajima, Williams-Toyota FW30) 32 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images El japonés Nakajima ocupó el asiento de Wurz y el equipo volvió a caer al octavo lugar. El campeón de constructores fue Ferrari y Hamilton en pilotos, arrebatando en la última curva de la última carrera el título a Massa. 2009 (Nico Rosberg, Williams-Toyota FW31) 33 / 43 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Con los mismos pilotos, lograron una posición más alta en un 2009 con gran cambio de reglamento: fueron séptimos. El campeón sorprendente fue Brawn GP, quien dio a Button su único título. 2010 (Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth FW32) 34 / 43 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Toyota dejó la F1 y el equipo británico regresó a los motores Cosworth. Se hicieron con nuevos pilotos: el novato alemán Hulkenberg, que llegaba de ganar el título de GP2, y Barrichello, que había competido con Brawn el año anterior. Ese año, el alemán Sebastian Vettel ganó el primero de sus cuatro títulos de pilotos. Red Bull brilló entre los constructores, donde Williams acabó en sexto lugar. 2011 (Rubens Barrichello, Williams-Cosworth FW33) 35 / 43 Foto de: XPB Images Barrichello ganó recibió a un nuevo compañero: el venezolano Pastor Maldonado, que aportó el patrocinio de PDVSA y derrocó a Hulkenberg. Y Williams cayó al noveno lugar. 2012 (Pastor Maldonado, Williams-Renault FW34) 36 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Y otro cambio de motor, esta vez a Renault. Barrichello dejó la F1 y fue reemplazado por su compatriota Bruno Senna. Maldonado ganó el GP de España, pero fue un oasis en el desierto y Williams solo fue noveno por equipos. 2013 (Pastor Maldonado, Williams-Renault FW35) 37 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Senna fue reemplazado por el finlandés Valtteri Bottas, pero Williams no levantó cabeza y se mantuvo en el noveno lugar. 2014 (Valtteri Bottas, Williams-Mercedes FW36) 38 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Con la llegada de los nuevos motores V6 turbo híbridos, Williams se asoció a Mercedes, el mejor fabricante de unidades de potencia de esta era. Y contrató a Massa, reemplazado por Raikkonen en Ferrari. El brasileño logró una pole, se llevó una vuelta rápida y dos podios, terminando el año en séptimo lugar. Bottas fue cuarto y Williams emergió como tercera fuerza detrás de Red Bull y Mercedes, que dio a Hamilton su segundo título. 2015 (Valtteri Bottas, Williams-Mercedes FW37) 39 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Manteniendo la pareja de pilotos, Williams se estancó pero mantuvo el tercer lugar detrás de Ferrari y los campeones, Mercedes. 2016 (Valtteri Bottas, Williams-Mercedes FW38) 40 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Ese año, Rosberg superó a Hamilton en la lucha por el título en Mercedes. Williams ahí ya se estancó y comenzó su vertiginosa caída, descendiendo al quinto puesto en constructores. 2017 (Lance Stroll, Williams-Mercedes FW40) 41 / 43 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa se retiraría a finales de 2016, pero Rosberg, que ganó ese título, decidió también dejar la F1 y quedó una vacante en Mercedes. La ocupó Bottas, por lo que Williams persuadió al brasileño para que siguiera en la F1 otra temporada más. A su lado alineó al adinerado canadiense Lance Stroll. El pay driver consiguió un podio en una carrera completamente loca que incluso podría haber ganado Massa en Azerbaiyán de no ser por la fiabilidad. El equipo acabó en quinto lugar. 2018 (Lance Stroll, Williams-Mercedes FW41) 42 / 43 Foto de: Williams Massa dejó la F1 y su lugar lo ocupó el ruso Sergey Sirotkin, que sedujo a Williams con el dinero de sus patrocinadores. Con dos pilotos poco competitivos y un coche que parecía haberse estancado en 2014, el equipo hizo su peor temporada en la categoría y se convirtió en el centro de atención del campeonato, nuevamente ganado por Mercedes/Hamilton. 2019 (George Russell, Williams-Mercedes FW42) 43 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Y finalmente en 2019, Stroll fue a Racing Point y Sirotkin fue reemplazado por el polaco Robert Kubica, que volviía a la F1 junto al novato británico George Russell, campeón de F2 en 2018. A pesar del talento del joven y el punto logrado por el veterano en Alemania, Williams llegó a su peor fase de la historia, una y otra vez al fondo de la parrilla.

