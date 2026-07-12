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MotoGP GP de Alemania

Marco Bezzecchi fue operado y apunta a regresar en Silverstone

Marco Bezzecchi fue operado este domingo, tras su fractura de clavícula. Aprilia espera que pueda disputar el GP de Gran Bretaña.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Lejos de Sachsenring, donde se celebra el GP de Alemania este domingo, Marco Bezzecchi fue operado de la clavícula izquierda, fracturada tras su fuerte caída en la clasificación. El italiano fue atendido en su país, cerca de Módena, para la intervención quirúrgica.

"Marco Bezzecchi fue operado con éxito por el Dr. Giuseppe Porcellini en el hospital universitario de Sassuolo", informó Aprilia. "La fractura de su clavícula izquierda fue reducida y estabilizada."

En medio de su desgracia, Bezzecchi se lesionó durante el último fin de semana antes del parón estival. El próximo fin de semana de carrera se celebrará dentro de cuatro semanas, en el GP de Gran Bretaña, y Aprilia espera que su piloto pueda correr.

"Aunque todavía es demasiado pronto para definir un calendario preciso de recuperación, esperamos ver a Marco volver a la competición en el próximo Gran Premio en Silverstone. Sin embargo, en los próximos días se comunicará un pronóstico más preciso, en función de la evolución de su estado clínico."

Una caída con graves consecuencias

Al tener que causar baja en Sachsenring, Marco Bezzecchi verá de nuevo cómo el campeonato evoluciona en su contra. A este cero se suman tres carreras principales sin ningún punto: fue golpeado por Jorge Martín en la salida en Hungría, suspendido tras golpear a un comisario de pista en la República Checa, y ya había sufrido una fuerte caída en los Países Bajos.

Martín, que le arrebató el liderato del campeonato en Assen, amplió la brecha el sábado, mientras que varios pilotos se acercaron.

Tres titulares son baja este fin de semana. Johann Zarco apunta a un regreso en septiembre tras su lesión de rodilla del GP de Barcelona, mientras que Fermín Aldeguer teme tener que esperar hasta finales del verano después de fracturarse una vértebra en el GP de los Países Bajos.

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