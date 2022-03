Quartararo: "Somos muy rápidos o muy lentos"

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo de 2021 saldrá desde la pole position del Gran Premio de Indonesia, tras marcar este sábado en la clasificación el mejor tiempo y establecer el récord de la pista en 1.31.067.

La de este sábado es la 16ª pole para el francés en la clase reina, que no lo lograba desde el fin de semana de Barcelona el pasado año.

“Hacía tiempo que no me sentía tan bien, hemos ido avanzando con el neumático y estoy muy contento con las 14 o 15 vueltas del FP4, ha funcionado muy bien, con muy buenas sensaciones, estoy feliz este fin de semana, espero que mañana todo funcione incluso mejor. Me siento bien y a ver qué pasa en la carrera”, resumió Fabio Quartararo desde Mandalika.

En un circuito nuevo, unas condiciones inestables y con una trazada muy fina, la carrera es toda una incógnita.

“Es difícil saber qué esperar mañana, es un circuito nuevo, pero el objetivo es hacerlo lo mejor posible. Me siento mucho mejor que en Qatar y quiero pelear por la victoria, aunque lo más importante es disfrutar la carrera”, matizó.

En una pista como esta, salir desde atrás, como le pasó en Losail, hubiera sido aún una penalización mayor.

“Cuando estás atrás en parrilla es difícil poder adelantar, tienes que ir jugando con la presión, aquí es muy importante salir desde la primera fila, ya veremos como funciona todo, pero salir primero ya es una buena situación para nosotros”.

Uno de los cambios respecto a los test celebrados aquí en febrero, además del reasfaltado, es la nueva carcasa más dura que ha traído Michelin para el neumático trasero.

“Yo prefiero el neumático que tuvimos en los test, tiene más constancia y mejor rendimiento, con la nueva carcasa es más cómodo pilotar, pero tiene menos ganancia, la diferencia de feeling es pequeña, pero prefiero el anterior”, sostuvo.

“Para ser sincero, es extraño, para mi es mejor para la tracción el nuevo asfalto, pero es peor para la frenada, siempre hay zonas mojadas entre las curvas rápidas 4 y 5, siempre hay arenilla, piedrecitas, hay menos que en el test y pienso que el asfalto está mejor ahora que en el test”, añadió sobre el pavimento.

Por la mañana, la sesión con la pista en mojado también fue un buen referente para Fabio.

“Creo que he avanzado pilotando en mojado, sobre todo el año pasado, este sábado me he sentido bien con la pista húmeda, si puedo elegir prefiero la carrera en seco, pero no podemos controlar el clima, habrá que adaptarse a las condiciones que nos encontremos”.

A nivel de ritmo el francés se siente también fuerte.

“Es un circuito muy complejo para adelantar, así que es positivo salir delante. He hecho 19 vueltas seguidas con un blando detrás y estaba cerca de mi mejor ritmo, además puedes mantener un buen tiempo de vuelta con los neumáticos”.

Quartararo acabó la carrera de Qatar noveno, lejos del podio al que ahora opta con claridad.

“Hay un par de cuestiones, sobre todo que no hay tantas rectas como en Qatar, y mucho mayor agarre, sobre todo en la rueda de atrás, y cuando tenemos agarre podemos ser muy rápidos. Cuando no lo tenemos, el bajón del neumático es muy grande, no hay un punto medio, o somos muy rápidos o muy lentos”, desveló.

Por último, el francés admitió su sorpresa por el mal papel de las Honda en Mandalika.

“Evidentemente esperaba que las Honda iban a ir mucho mejor, en los test tuvieron un ritmo increíble, sobre todo Pol Espargaró, creo que tienen problemas con la goma trasera, igual que Joan Mir, pero al final te centras en tu trabajo, no en el de los demás”, finalizó.

