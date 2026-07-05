En apenas un par de fines de semana, la realidad de Alpine cambió por completo. De marcar el ritmo entre los equipos de la zona media, como lo hizo con Franco Colapinto en Miami y Canadá, la escudería de Enstone pasó a verse claramente superada por Racing Bulls.

El Gran Premio de Austria fue la primera señal de alarma y el fin de semana en Gran Bretaña no hizo más que confirmar que Racing Bulls es ahora el referente de la zona media, detrás de los cuatro equipos de punta.

La escudería de Faenza tuvo a Liam Lawson y Arvid Lindblad dentro del top 10 durante prácticamente todo el fin de semana tanto en Austria como en Silverstone, y el domingo terminó sexta y séptima, respectivamente.

Alpine logró recuperarse tras un complicado sábado en Gran Bretaña y finalizó noveno y décimo con Colapinto y Pierre Gasly. Sin embargo, ese resultado dejó a la escudería de Enstone con apenas un punto de ventaja sobre Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores, después de haber contado con una diferencia de 16 unidades apenas dos grandes premios atrás.

"Sumar puntos con ambos autos en la carrera de casa del equipo es un buen resultado considerando desde dónde largamos y el nivel de rendimiento relativo que mostramos durante todo el fin de semana", comenzó Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, al repasar la jornada en Silverstone.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Sabemos que tenemos que seguir mejorando y trabajar duro para incorporar nuevas piezas al auto, especialmente porque necesitamos competir de manera más consistente con Racing Bulls, que se ha mostrado muy fuerte en las dos últimas carreras".

El italiano agregó que Alpine necesitará que todos trabajen con un objetivo común para recuperar el nivel que mostró el equipo hasta hace apenas unas semanas.

"Sabemos que estamos en una pelea muy ajustada con ellos en el campeonato, pero en este momento no estamos cerca de ellos en la pista. El equipo está trabajando intensamente en Enstone y todos tenemos que remar en la misma dirección para volver al nivel que teníamos antes y liderar la lucha de la zona media".

Ya el viernes, durante la conferencia de prensa de los jefes de equipo, Steve Nielsen había advertido que Alpine no podía permitirse relajarse pese a la ventaja que entonces mantenía sobre Racing Bulls en el campeonato.

"Ni siquiera hemos llegado a la mitad de la temporada, ¿no? ¿Cuántas carreras quedan? ¿Diez, once, doce? No, de ninguna manera podemos relajarnos. Solo hace falta una carrera un poco caótica —ya hemos tenido algunas de esas— y, si Racing Bulls termina por delante de nosotros, puede sumar una gran cantidad de puntos", dijo el director deportivo de Alpine.

"Creo que la diferencia es de unos 13 puntos, así que eso puede cambiar en un solo fin de semana. Así que no, estamos muy lejos de poder relajarnos y estamos en una guerra de desarrollo con Racing Bulls. Además, sigo escuchando que otros equipos, como Aston Martin y Williams, también van a introducir importantes mejoras, así que ya veremos. Todavía queda muchísimo camino por recorrer y no damos absolutamente nada por sentado".