Colapinto explica por qué no habló con Martin Brundle en la parrilla de Austin

Franco Colapinto se ha convertido en la sensación de la Fórmula 1 desde que debutó en la máxima categoría en el Gran Premio de Italia de agosto pasado gracias a sus resultados y su forma de ser con los aficionados y los medios de comunicación, lo cual lo llevó a recibir una gran atención dentro del paddock

Sin embargo, esto le jugó una mala pasada el domingo en los instantes previos al Gran Premio de Estados Unidos que se disputó en el Circuito de las Américas de Austin cuando estaba caminando hacia el frente de la parrilla para alinearse junto a sus colegas para escuchar el himno nacional del país anfitrión.

En ese momento, Martin Brundle, expiloto de F1 y actual analista del campeonato en Sky Sports, quiso conversar con Colapinto en el marco de sus clásicas entrevistas antes de las carreras, cuando el británico charla con corredores, jefes de equipo e invitados vip.

Pero Colapinto continuó su camino ignorando la presencia de Brundle, lo cual se convirtió en un momento muy viral durante la semana y llevó a que el piloto de Williams sea preguntado al respecto este jueves al atender a los medios en la previa del Gran Premio de México.

"No, no hay mucha historia. Lo hablé con Williams muchas veces y no tengo mucha experiencia en esto, de ir primero a la parrilla, después esperar ahí durante 30 minutos, salir del auto auto, caminar por el paddock. Y todo el mundo quiere hacer entrevistas", comenzó Colapinto.

Martin Brundle, Sky Sports F1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"He estado bastante concentrado antes de las carreras. Y Connor (Bean, responsable de comunicación en Williams), me ha estado ayudando mucho en cómo no hacer entrevistas en la parrilla, o no en la parrilla, sino en el paddock y todas esas cosas. Y estar centrado en lo que tengo que hacer, que es manejar, por supuesto", continuó.

Sobre el momento puntual con Brundle, Colapinto indicó que no sintió que era un momento para hacer una entrevista, ya que estaba dirigiéndose hacia el himno nacional, que es parte del protocolo oficial que deben cumplir los pilotos, y además estaba concentrado en lo que tendría que hacer luego al volante del FW46 de Williams.

"Martin fue un piloto enorme, un gran piloto. Y dejó un legado en el deporte también. Y nunca me hizo ninguna entrevista. Y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara. Iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera, estaba concentrado en manejar y estaba totalmente metido en eso. No quería hablar demasiado. Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja", finalizó.