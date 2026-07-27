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Fórmula 1 GP de Hungría

Colapinto se queda en Hungría para un test de Pirelli con vistas a la F1 2027

El piloto argentino será parte este martes y miércoles en el circuito de Hungaroring de una prueba donde Pirelli evaluará neumáticos para 2027.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto tuvo un fin de semana difícil en el Gran Premio de Hungría al volante del A526 de Alpine.

Después de ausentarse en la primera práctica del viernes para cederle su monoplaza a Paul Aron, el piloto de 23 años terminó la jornada contra las barreras tras sufrir una salida de pista en la última curva durante el segundo entrenamiento.

El sábado se recuperó con una buena sesión de clasificación, en la que se ubicó 13°, justo detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, pese a la falta de tiempo en pista. Sin embargo, el domingo volvió a vivir una jornada complicada.

Colapinto nunca encontró el ritmo con su coche para avanzar en la carrera e incluso fue superado por rivales que habitualmente quedan detrás, como los pilotos de Aston Martin, beneficiados por las mejoras introducidas por el equipo de Silverstone. Finalmente cruzó la meta en la 15ª posición, a dos vueltas del ganador, Lando Norris, y luego pidió a Alpine revisar su coche porque sentía que podía haber algún daño, dado el comportamiento que mostró durante la carrera.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Con la Fórmula 1 entrando ahora en su receso de verano —que se extenderá hasta el último fin de semana de agosto, cuando la actividad se reanudará con el Gran Premio de Países Bajos—, Colapinto tendrá la oportunidad de volver a conducir el A526 en una prueba de neumáticos de Pirelli.

"Voy a descansar un poco. Creo que viene bien descansar y arrancar de nuevo. Tengo ganas del test acá. Son unos días más para aprender un poco más del auto y después relajar un poco", dijo Colapinto a ESPN Argentina sobre las pruebas con Pirelli.

Los ensayos tendrán lugar el martes y el miércoles en el circuito de Hungaroring, donde Pirelli llevará adelante el desarrollo de los neumáticos de la próxima temporada. Colapinto rodará con Alpine durante ambas jornadas, al igual que Audi, mientras que Aston Martin solo participará el martes. El miércoles, el equipo de Silverstone dedicará la jornada a un día de filmación en el que Honda estrenará el nuevo motor que impulsará los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll a partir del Gran Premio de Países Bajos.

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