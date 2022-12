McLaren no teme perder a Norris a manos de algún rival en la F1

Cargar reproductor de audio

Norris tiene contrato hasta finales de 2025 después de firmar un nuevo acuerdo a principios de este año.

Sin embargo, la marcha del director del equipo McLaren, Andreas Seidl, a Sauber ya ha provocado sugerencias de que, cuando la escudería se renombre como Audi para 2026, podría intentar atraer a Norris.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, es consciente de que la velocidad de Norris lo convierte en una opción atractiva para los competidores de su equipo, pero cree que hay muchas razones para que la escudería con sede en Woking pueda ofrecer exactamente lo que se necesita para mantenerlo a bordo.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que McLaren pudiera llegar a perder a Norris si el equipo no progresaba lo suficiente en la parrilla, Brown dijo: "No, porque estoy convencido de que vamos a darle un coche ganador".

"Tenemos un contrato a largo plazo con él. Creo que se siente muy cómodo dentro del equipo".

"Aparte, obviamente, de la presión que nos ponemos a nosotros mismos, porque no sólo queremos darle un coche ganador, queremos darnos un coche ganador. Así que creo que tenemos una pista de aterrizaje para llegar allí".

"Él conoce el viaje en el que estamos. Ha aceptado el viaje en el que estamos, y creo que sería pronto para preocuparse".

Lando Norris, McLaren MCL36 Foto: Erik Junius

Brown afirma que Norris ha impresionado desde que llegó a la F1, siendo consciente de que no todas las estrellas de las categorías inferiores llegan a triunfar en la máxima categoría.

"En cada paso del camino, te daba una razón para creer que en el siguiente iba a ser grande", añade Brown.

"Pero hemos visto pilotos que han sido grandes por el camino y luego, cuando llegan a la cima, no sabes si han sido ellos o la situación: Jan Magnussen ¿verdad? Fue grandioso en todo y luego no acabó de funcionar en F1. Jos Verstappen a menudo era mega en todo, no funcionó del todo en la F1".

"Lando fue grandioso en todo. Y ha funcionado en la F1. De hecho, lo que más me alegra ver no es solo el ritmo puro, sino los pocos errores que comete y lo fuerte que es su pilotaje".

"Mirando a Lando, el primer año. Tenía ritmo, pero probablemente no sacaba los codos lo suficiente. Y ahora está justo, pero tiene un carácter duro cuando compite".

Brown también cree que las cosas estarán reñidas entre Norris y su nuevo compañero de equipo, Oscar Piastri.

"Creo que Lando es uno de los pilotos más rápidos de la parrilla y espero que Oscar esté cerca", explicó.

"Espero que Oscar tenga algunas oportunidades de batirlo y viceversa. Y eso es obviamente lo que quieres, ¿no? Son dos pilotos uno al lado del otro e invirtiendo el orden".

