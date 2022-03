McLaren prepara el F1 2021 para que O'Ward pruebe

Cargar reproductor de audio

McLaren ha considerado durante algún tiempo a Patricio O'Ward como un candidato potencial para dar el paso de la IndyCar a la Fórmula 1.

Sin embargo, las oportunidades que ha tenido de pilotar un monoplaza de la máxima categoría han sido bastante limitadas ya que su única oportunidad, hasta ahora, ha sido el día que tuvo en la prueba de novatos en Abu Dhabi el año pasado.

Pero con las normas de la F1 que obligan a los equipos a hacer correr a los novatos en al menos dos sesiones de entrenamientos de los viernes este año, es probable que O'Ward tenga algo de acción en los fines de semana de los grandes premios en 2022.

Sin embargo, McLaren quiere asegurarse de que esté lo mejor preparado posible para ello, por lo que se ha comprometido a realizar un programa de pruebas con un coche de 2021 para ayudar al mexicano.

Esa opción se ha abierto gracias a un cambio en las normas de pruebas de la F1 para 2022, ya que la FIA ya no prohíbe a los equipos probar los coches del año anterior, como sucedía hasta ahora.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo que la nueva normativa significaba que su equipo se comprometería a probar su MCL35M de 2021 con jóvenes pilotos, con O'Ward como una clara posibilidad para correr el viernes.

"En la F1, por primera vez en un tiempo, debido al gran cambio de reglas, se te permite probar el coche del año pasado", dijo Brown. "Así que queremos tener un programa de pruebas como el que teníamos en el pasado”.

"Tenemos que poner a alguien en dos [entrenamientos libres en los fines de semana de carreras de GP] por las reglas de la F1, pero no hemos decidido a quién poner. Pero sin duda es un candidato".

Patricio O'Ward, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Brown dijo que la voluntad de McLaren de ayudar a alguien como O’Ward de pasar de IndyCar a la Fórmula 1 se basaría más en su rendimiento en un coche de la máxima categoría del deporte motor, más que en su éxito en las pistas estadounidenses.

"Cuando y si alguien va a la F1, se tratará más de lo que haga en el coche de F1, así que por eso tenemos que hacer pruebas. No se trata necesariamente de ganar aquí [en la IndyCar], se trataría de las pruebas de F1, comparándolas con Lando [Norris] y Daniel [Ricciardo] y otros pilotos. Sería el piloto de quien pusiéramos en nuestro coche de F1 cuando hubiera un asiento disponible”.

"Ganar el campeonato aquí no significa que te adaptes a la F1, al igual que no ganar el campeonato aquí no significa que no te adaptes. Y por eso hemos puesto en marcha este programa de pruebas".

Aunque O'Ward es el candidato más probable para rodar los viernes, Brown dice que se está considerando a otros pilotos, y se ha especulado con que Colton Herta podría hacer una prueba.

Preguntado sobre la posibilidad de que haya un piloto de IndyCar aparte de O'Ward en la contienda, Brown dijo: "Podría haber uno en este paddock. Podría ser".

Cuestionado sobre si McLaren podría ayudar a Michael Andretti a conseguir que Herta obtenga un asiento, Brown dijo: "¿Colton? Si me lo pidiera amablemente... Creo que Colton es alguien muy bueno. Ha estado muy impresionante".