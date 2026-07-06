Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

MotoGP GP de Alemania

Gresini solo alineará una moto en el GP de Alemania de MotoGP

Gresini anunció que Fermín Aldeguer, lesionado tras su caída en Assen, no será reemplazado este fin de semana.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Tras una primera lesión importante a principios de año, una fractura de fémur que le privó del primer Gran Premio del campeonato y que aún le impide caminar correctamente, Fermín Aldeguer atraviesa un segundo periodo de convalecencia esta temporada.

El piloto de Gresini se cayó durante los entrenamientos en en Assen, cuando dio varias vueltas en la grava y fue evacuado en camilla, con dolores en el torso y la espalda. Las pruebas finalmente revelaron una fractura de la vértebra T7. No podrá disputar el Gran Premio de Alemania este fin de semana y no será reemplazado en la Ducati satélite.

"Fermín Aldeguer sigue apartado mientras continúa su convalecencia forzosa y no participará en la prueba de Sachsenring", anunció Gresini. "No se alineará ningún piloto sustituto."

A principios de año, Michele Pirro, el piloto de pruebas de Ducati, había sustituido a Aldeguer. Posteriormente, Iker Lecuona sustituyó a Álex Márquez para cubrir su ausencia en el Gran Premio de Hungría, pero no está disponible este fin de semana, ya que el WorldSBK compite en Donington.

Tras la caída de Assen, Fermín Aldeguer permaneció hasta el final del fin de semana, para aprovechar los cuidados de su fisioterapeuta presente allí. Hablaba de un periodo de "como mínimo cuatro semanas de baja" y un posible regreso a finales del verano.

Álex Márquez será por tanto el único representante de Gresini en Sachsenring, donde probablemente seguirá mermado. Afectado en una vértebra y sobre todo en una clavícula tras su durísima caída en Barcelona, intentó un primer regreso en Brno, pero tuvo que declararse baja antes de las dos carreras.

En Assen, sufrió una nueva gran caída, pero pudo disputar la totalidad de la prueba, después de haber pensado en abandonar durante la carrera principal.

Fermín Aldeguer no será el único titular ausente este fin de semana, ya que Johann Zarco, lesionado en la rodilla izquierda en Barcelona, volverá a ser baja y será sustituido por Cal Crutchlow en la Honda del equipo LCR. No obstante, las noticias son buenas para el francés, ya que debería evitar la operación y se perfila un regreso al menos en septiembre.

Lee también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo KTM anuncia a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio para la temporada 2027 de MotoGP

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

El susto que sufrió Ogura antes de ganar por primera vez en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
El susto que sufrió Ogura antes de ganar por primera vez en MotoGP

El diagnóstico de Marco Bezzecchi tras los exámenes médicos luego de su fuerte accidente en Assen

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
El diagnóstico de Marco Bezzecchi tras los exámenes médicos luego de su fuerte accidente en Assen

Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Campeonato de MotoGP: ¡Jorge Martín es el nuevo líder en Assen!
Más de
Fermin Aldeguer

Aldeguer anuncia que no volverá a correr "hasta después del verano"

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Aldeguer anuncia que no volverá a correr "hasta después del verano"

Fermín Aldeguer es baja para el GP de los Países Bajos tras una fractura

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Fermín Aldeguer es baja para el GP de los Países Bajos tras una fractura

Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Aldeguer: "Tener la moto 2025 es un handicap, los oficiales tienen siempre un poco más"
Más de
Gresini

KTM anuncia a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio para la temporada 2027 de MotoGP

MotoGP
MotoGP
KTM anuncia a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio para la temporada 2027 de MotoGP

Ducati renueva sus asociaciones con VR46 y Gresini para el MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Ducati renueva sus asociaciones con VR46 y Gresini para el MotoGP 2027

Primeros exámenes tranquilizadores para Álex Marquez tras su accidente en Assen

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Primeros exámenes tranquilizadores para Álex Marquez tras su accidente en Assen

Últimas noticias

Coulthard pide a FIA que se centre en el entretenimiento tras el final de Gran Bretaña

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Coulthard pide a FIA que se centre en el entretenimiento tras el final de Gran Bretaña

Gresini solo alineará una moto en el GP de Alemania de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Gresini solo alineará una moto en el GP de Alemania de MotoGP

Red Bull admite la frustración de Verstappen tras otro peligroso fallo del alerón trasero

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Red Bull admite la frustración de Verstappen tras otro peligroso fallo del alerón trasero

¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Gran Bretaña? Charles Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de Gran Bretaña? Charles Leclerc