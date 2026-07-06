Gresini solo alineará una moto en el GP de Alemania de MotoGP

Tras una primera lesión importante a principios de año, una fractura de fémur que le privó del primer Gran Premio del campeonato y que aún le impide caminar correctamente, Fermín Aldeguer atraviesa un segundo periodo de convalecencia esta temporada.

El piloto de Gresini se cayó durante los entrenamientos en en Assen, cuando dio varias vueltas en la grava y fue evacuado en camilla, con dolores en el torso y la espalda. Las pruebas finalmente revelaron una fractura de la vértebra T7. No podrá disputar el Gran Premio de Alemania este fin de semana y no será reemplazado en la Ducati satélite.

"Fermín Aldeguer sigue apartado mientras continúa su convalecencia forzosa y no participará en la prueba de Sachsenring", anunció Gresini. "No se alineará ningún piloto sustituto."

A principios de año, Michele Pirro, el piloto de pruebas de Ducati, había sustituido a Aldeguer. Posteriormente, Iker Lecuona sustituyó a Álex Márquez para cubrir su ausencia en el Gran Premio de Hungría, pero no está disponible este fin de semana, ya que el WorldSBK compite en Donington.

Tras la caída de Assen, Fermín Aldeguer permaneció hasta el final del fin de semana, para aprovechar los cuidados de su fisioterapeuta presente allí. Hablaba de un periodo de "como mínimo cuatro semanas de baja" y un posible regreso a finales del verano.

Álex Márquez será por tanto el único representante de Gresini en Sachsenring, donde probablemente seguirá mermado. Afectado en una vértebra y sobre todo en una clavícula tras su durísima caída en Barcelona, intentó un primer regreso en Brno, pero tuvo que declararse baja antes de las dos carreras.

En Assen, sufrió una nueva gran caída, pero pudo disputar la totalidad de la prueba, después de haber pensado en abandonar durante la carrera principal.

Fermín Aldeguer no será el único titular ausente este fin de semana, ya que Johann Zarco, lesionado en la rodilla izquierda en Barcelona, volverá a ser baja y será sustituido por Cal Crutchlow en la Honda del equipo LCR. No obstante, las noticias son buenas para el francés, ya que debería evitar la operación y se perfila un regreso al menos en septiembre.

Lee también: MotoGP Zarco evita el quirófano y apunta a volver a MotoGP en septiembre