F1 EN VIVO: la carrera del GP de Mónaco de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Mónaco de F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Campeonato de F1 actualizado tras Mónaco: Hamilton es el nuevo escolta de un Antonelli que se escapa
Ganador del Gran Premio de Mónaco, Kimi Antonelli consolida su ventaja en el campeonato del mundo con Lewis Hamilton ahora como nuevo perseguidor. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores al término de la sexta prueba de la temporada, en Mónaco.
Explicación: Por qué Colapinto y tantos pilotos fueron penalizados en el GP de Mónaco
La FIA no ha encontrado irregularidades en su sistema de medición y cree que la ola de sanciones está relacionada con que los pilotos cortaron ligeramente la entrada al pitlane. Los equipos fueron advertidos de esto por la dirección de carrera antes de la salida
Gasly denuncia que a Alpine le "robaron" el podio en el GP de Mónaco de F1
Pierre Gasly dice que ha sido "injustamente despojado" de un podio en el Gran Premio de Mónaco tras recibir dos sanciones por exceso de velocidad en el pitlane que lo hicieron caer del tercero al cuarto puesto en la clasificación final
Campeonato de F1 tras Mónaco: Hamilton ahora escolta a un Antonelli que se escapa
Ganador del Gran Premio de Mónaco, Kimi Antonelli consolida su ventaja en el campeonato del mundo con Lewis Hamilton ahora como nuevo perseguidor. Descubre la situación en los campeonatos de pilotos y constructores al término de la sexta prueba de la temporada, en Mónaco.
Aun falta saber si Checo Pérez podrá mantener la décima posición porque también tiene una investigación pendiente.
Colapinto en la posición 15
Sergio Pérez en 10 por la sanción a Hulkenberg
Gasly cruza en tercero pero por los 10 segundos cae al séptimo. Hadjar toma el tercero seguido por Piastri, Lawson y Lindblad.
Triunfo de Antonelli. Hamilton segundo
Última vuelta. Antonelli va a la victoria
Otra vez control de carrera anuncia investigación sobre Checo Pérez por la posición en la parrilla. Tal como sucedió en el primer arranque.
Hadjar avisa que no siente potencia. Restan tres giros.
Control de carrera anuncia investigación después de la carrera por el incidente entre Colapinto y Sainz.
Desafortunadamente Colapinto se ha visto involucrado en un incidente con Sainz y eso le ha costado las posiciones.
Anotan investigación sobre Hadjar por no respetar protocolo por bandera roja.
Sergio Pérez avanza al puesto 11.