Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Segundos test de pretemporada en Bahrein

Alpine revela cuándo estará Franco Colapinto en pista en las pruebas de la F1 en Bahréin

La F1 inicia el miércoles su segunda y última semana de pruebas de pretemporada en Bahréin y Alpine informó cuándo conducirán el A526 Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Alpine ya tiene todo listo para volver a acelerar en el Circuito Internacional de Bahréin en los tres días finales de la pretemporada 2026, en lo que será la última oportunidad de trabajar en pista en el desarrollo de su nuevo chasis y la unidad de potencia Mercedes antes del inicio del campeonato el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Si bien las pruebas de la semana pasada no comenzaron bien para la escudería de Enstone, ya que Franco Colapinto apenas pudo completar 28 vueltas durante la sesión matutina del viernes, el equipo fue de menos a más y el propio piloto argentino terminó el viernes con 144 vueltas completadas en la jornada final. Además, marcó el 11° mejor registro de toda la semana de pruebas.

"Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas y es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender", dijo el piloto de 22 años entonces.

"El coche funcionó bien hoy (por el viernes), realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día ayer y el auto se sintió en una posición decente desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir construyendo todo tanda a tanda, vuelta a vuelta".

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Hicimos una mezcla real de rodaje y pruebas y empezamos a tener una sensación y más detalle sobre cómo se comporta el auto".

"Creo que hemos terminado la semana en un buen lugar. Completamos 318 vueltas en total como equipo y hay mucho más por hacer la próxima semana cuando se reanuden las pruebas. Hay mucho por aprender y dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empezamos, así que un gran agradecimiento a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana", concluyó.

También lee:

Para la segunda semana de pruebas de pretemporada en Bahréin, Alpine volverá a repartir la primera jornada entre Colapinto y Pierre Gasly, pero esta vez será el francés quien inicie el día antes de cederle la conducción al argentino para la sesión de la tarde.

Colapinto luego estará al volante del A526 durante todo el jueves, mientras que Gasly será el encargado de terminar las pruebas para Alpine el viernes.

Alpine buscará mejorar esta semana su marca de vueltas completadas en Bahréin, ya que en la primera serie de ensayos allí quedó en 318 vueltas, una cifra que lo dejó solo por delante de Mercedes y de Aston.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Turbo y fiabilidad: las buenas decisiones de Ferrari F1 para su motor
Artículo siguiente Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?

Comentarios destacados

Más de
Federico Faturos

Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Jack Doohan dice que vivió un ambiente "complicado" cuando estuvo en Alpine F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Jack Doohan dice que vivió un ambiente "complicado" cuando estuvo en Alpine F1

A qué hora y cómo ver las pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
A qué hora y cómo ver las pruebas de pretemporada de la F1 2026 en Bahréin
Más de
Franco Colapinto

Alpine desafía a los rivales de la F1 a protestar por el motor Mercedes y lanza un aviso

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alpine desafía a los rivales de la F1 a protestar por el motor Mercedes y lanza un aviso

Colapinto: "Dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empecé"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Colapinto: "Dejo este test en una situación mucho mejor que cuando empecé"

VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin
Más de
Alpine

Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

Por qué Alpine está nervioso por su exclusivo diseño del alerón trasero de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Por qué Alpine está nervioso por su exclusivo diseño del alerón trasero de F1 2026

Alpine admite un error propio en el fallo que afectó a Franco Colapinto en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alpine admite un error propio en el fallo que afectó a Franco Colapinto en Bahréin

Últimas noticias

Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Simple retraso o alerta roja: ¿Dónde está realmente Aston Martin para la F1 2026?

Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Segundos test de pretemporada en Bahrein
Cadillac F1 anuncia cuándo conducirá Checo Pérez en las pruebas de Bahréin

Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Mercedes y sus equipos cliente podrían enfrentar problemas con el combustible

Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Semana 2 de pruebas de la F1 2026 en Bahréin: ¿Quién conduce y cuándo?