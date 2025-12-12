Helmut Marko revela por qué deja el equipo Red Bull de F1

Helmut Marko ha revelado las razones por las que dejará el programa de Fórmula 1 de Red Bull a fin de año, citando la pérdida del título 2025 de Max Verstappen como un factor clave.

Marko pone fin a una etapa de 25 años como uno de los jefes de Red Bull en el automovilismo, habiendo dirigido su programa para jóvenes pilotos desde 2001 y actuado como asesor de ambos equipos de Fórmula 1 de la marca desde 2005. El austríaco desempeñó un papel fundamental en el ascenso del cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel y ayudó a Red Bull a asegurarse los servicios de Max Verstappen cuando el joven neerlandés estaba en la Fórmula 3.

Una suposición común era que Marko había sido desplazado debido a sus declaraciones incontroladas en los medios, que a veces chocaban con el discurso de relaciones públicas de Red Bull y que fueron duramente criticadas cuando, sin darse cuenta, el dirigente de 82 años contribuyó a una ola de abuso en redes sociales contra el joven piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Qatar de este año.

Sin embargo, Marko confirmó al canal austríaco ORF que dejar su cargo actual fue idea suya, después de que una dura temporada 2025 terminara en decepción cuando el tapado Verstappen perdió el título por muy poco ante Lando Norris, de McLaren.

"Tuvimos una temporada difícil este año", explicó Marko. "Fue particularmente complicada en la mitad. Estábamos 104 puntos atrás en Países Bajos. Luego comenzamos una remontada que sin duda fue única. Pero lamentablemente no funcionó en la última carrera. Perdimos el campeonato por dos puntos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Aunque esta remontada fue única, seguía siendo una decepción muy amarga. Nos golpeó especialmente fuerte. Incluso después de la carrera, sentí que algo se había perdido.

"Luego me quedé en Dubai el lunes. Ahí fue cuando tomé mi decisión. Incluso si hubiéramos ganado, habría sido una buena razón para dejar este trabajo. Pero ahora, en retrospectiva, debido a que perdimos, también es un buen momento."

Marko añadió que las nuevas regulaciones de chasis y unidades de potencia de la F1 para 2026 significaban que este era el momento perfecto para retirarse, aunque el ex piloto no participaba en el diseño de los coches de F1 de Red Bull.

Marko también descartó los rumores de que el jefe de ingeniería de pista, Gianpiero Lambiase, quien también actúa como ingeniero de carrera de Max Verstappen, podría estar dejando el equipo.

Preguntado sobre si habló de su posible salida con Verstappen, con quien es muy cercano, Marko aclaró: "No lo hablé con nadie, pero llamé a Oliver Mintzlaff, el directivo responsable en Red Bull, en Dubai, y le pregunté si podíamos reunirnos brevemente. Estaba planeada una especie de cena del campeonato. Y nos reunimos antes de la cena.

Oliver Mintzlaff, Managing director of Red Bull GmbH Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Le dije lo que quería. Discutimos un rato si aún era posible una solución parcial. Yo dije que si lo íbamos a hacer, teníamos que hacerlo por completo.

"Eso ocurrió de forma espontánea. El otro accionista de la familia tailandesa también estaba presente. Pero todo fue muy amistoso y salió muy bien.

"Max tendría que haber estado allí también. Hubo algunos problemas con su vuelo, así que no estuvo presente.

"Lo llamé al día siguiente. No fue una conversación normal. Había cierta melancolía en el ambiente. Él dijo que nunca habría imaginado que podría llegar a tener tanto éxito."

Red Bull compró los equipos Jaguar y Minardi, ninguno de los cuales había ganado nunca un gran premio, antes de las temporadas 2005 y 2006 respectivamente. El equipo de Milton Keynes pasó a conquistar 14 títulos mundiales – ocho de pilotos y seis de constructores – y un impresionante total de 130 victorias en 418 grandes premios, más que cualquier otro equipo; Mercedes lleva 122 desde su regreso en 2010. El modesto equipo de Faenza, mientras tanto, ganó dos carreras como Toro Rosso y AlphaTauri.

"Intentémoslo, quizá ganemos un gran premio", citó Marko al cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz. El éxito finalmente superó con creces lo que hace 20 años sonaba como una ambición atrevida.

Información adicional por Ruben Zimmermann