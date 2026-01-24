Cómo ver las 24 Horas de Daytona 2026

Las 24 Horas de Daytona Rolex regresan para la 64ª edición de este evento histórico, y será el Acura Nº 93 de Meyer Shank Racing el que lidere al grupo de 60 coches hacia la bandera verde. Sin embargo, fue el Cadillac Whelen Nº 31 de Action Express el que marcó el mejor tiempo en la clasificación, solo para luego ser despojado de la pole position tras no superar la inspección posterior a la sesión.

Para ver las 24 Horas de Daytona en Latinoamérica, el acceso es bastante sencillo, ya que solo hay que dirigirse a IMSA.TV o al canal oficial de YouTube de IMSA para seguir la cobertura completa del evento.

Largada de las 24 Horas de Daytona 2026 – horarios en Latinoamérica

México: 12:40

Colombia / Perú / Ecuador / Panamá: 13:40

Venezuela / Bolivia / República Dominicana: 14:40

Argentina / Chile / Paraguay / Uruguay: 15:40

HAGA CLIC AQUÍ para ver la lista completa de inscriptos y conocer quiénes compiten en la edición de este año de las 24 Horas de Daytona Rolex, que cuenta con muchos de los mejores pilotos de autos deportivos del mundo, además de pilotos de élite con experiencia en la F1, IndyCar y NASCAR.

El equipo Nº 7 de Porsche Penske Motorsport ganó el evento tanto en 2024 como en 2025 y busca conquistar la joya de la corona de las carreras de autos deportivos de Estados Unidos por tercer año consecutivo.