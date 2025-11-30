Lewis Hamilton y Max Verstappen libraron una batalla épica por el título mundial en 2021. En la última vuelta del final de temporada en Abu Dabi, Verstappen adelantó a Hamilton y se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez.

Mientras que Verstappen se coronó campeón del mundo en 2022, 2023 y 2024, y también sigue en la carrera por el título en 2025 a pesar de contar con un Red Bull inferior, Hamilton solo ha registrado dos victorias desde el discutido desenlace de Abu Dabi-2021. El pasado invierno, el siete veces campeón del mundo se despidió de Mercedes para fichar por Ferrari tras una era de 12 temporadas llenas de éxitos.

Su traslado a Maranello le ha sentado muy mal a Hamilton. Aunque el británico de 40 años ganó al sprint en China a principios de temporada, sigue esperando su primer podio con la Scuderia en un Gran Premio regular. En los últimos meses, ha aparecido cada vez más abatido ante las cámaras. De hecho, Hamilton calificó recientemente su primera temporada en Ferrari como "una pesadilla".

"Si no te sientes seguro o cómodo dentro de la dinámica del equipo, no puedes ser tú mismo y eso tiene un impacto", dijo Verstappen en conversación con PA sobre la situación de Hamilton en Ferrari. "Dejas un equipo que ha sido tu segunda familia y donde has construido una carrera así. No es fácil entonces ir en una dirección completamente diferente, especialmente porque te enfrentas a alguien como Charles Leclerc, que ha estado en Ferrari durante un tiempo. Es muy difícil".

"La edad tampoco juega a tu favor. A esa edad, no vas a ser más rápido. No necesariamente más lento, pero desde luego no más rápido, mientras que Charles sigue mejorando. Así que eso tampoco le ayuda", dijo Verstappen. Cuando se plantea una posible retirada de Hamilton de la F1, el holandés responde: "Si esta es tu vida, entonces es muy difícil distanciarse. Sin embargo, si tienes otros proyectos en marcha o algo a lo que realmente quieres dedicar tiempo, entonces se hace más fácil decir adiós."