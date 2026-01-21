Quartararo es realista sobre el V4 de Yamaha: "Será un proceso largo"

Hace dos años, Fabio Quartararo exigía a Yamaha pruebas concretas de sus esfuerzos por volver a la cima. La hoja de ruta presentada por el fabricante lo convenció de renovar hasta finales de 2026, y se pusieron en marcha cambios importantes.

Contratación de ingenieros, la firma de Pramac como equipo satélite y el lanzamiento del proyecto V4, el motor que sustituirá este año al cuatro cilindros en línea… Los esfuerzos de Yamaha son reales, pero están tardando en traducirse en progresos tangibles en pista.

El año pasado se vio un repunte, pero al mismo tiempo Yamaha cayó hasta la quinta y última posición del campeonato de constructores. La marca será la única que disponga de concesiones de categoría D esta temporada, una herramienta importante para progresar, pero sabe que necesitará tiempo para sacar provecho de su nuevo motor.

El tiempo, Quartararo no está seguro de tenerlo y deberá detectar rápidamente una tendencia positiva para volver a comprometerse de cara a la temporada 2027, que marcará el inicio de un nuevo reglamento y para la que hay plazas libres en todas las marcas. Aun así, el campeón del mundo de 2021 es consciente de que un regreso a la cima este año no es realista.

Fabio Quartararo está dispuesto a tener cierta paciencia con la Yamaha M1 2026. Photo by: Yamaha MotoGP

Con motivo de la presentación de la Yamaha M1 2026, Quartararo expresó una paciencia que no siempre se le ha conocido en los últimos años. "Será un proyecto nuevo, sabemos que solo lo empezamos el año pasado y será un proceso largo, pero voy a empujar al límite desde el primer día para intentar obtener mejores resultados y disfrutar", explicó el francés.

"El proyecto es completamente nuevo, así que hay margen de progresión en todas partes", señaló, con la esperanza de que los avances se concreten: "Es lo que Alex y yo esperamos, progresar en todos los aspectos, especialmente en curva y en la potencia del motor, que son los más importantes. Tenemos Sepang y luego el test de Tailandia para confirmarlo todo".

"Creo que no necesito realmente un periodo de aprendizaje"

Por el momento, Fabio Quartararo solo ha podido realizar algunos tests con la Yamaha equipada con el V4, en Barcelona, Misano y luego Valencia en los últimos meses de 2025. Ya ha podido dar un primer veredicto, por naturaleza medido, pero prefiere esperar a ensayos más profundos antes de evaluar con precisión las diferencias con el antiguo motor.

"Actualmente, creo que mi experiencia con el V4 es bastante limitada", admitió Quartararo en una conferencia de prensa este martes. "Cada vez que hemos hecho tests, nunca hemos buscado ser realmente rápidos. Hemos cambiado reglajes, probado cosas nuevas, así que no puedo decir con precisión cuál ha sido la diferencia".

Fabio Quartararo no cree que la adaptación a la Yamaha con motor V4 sea complicada. Photo by: Yamaha MotoGP

"Ahora vamos a tener cinco días en Malasia en los que podremos centrarnos cada vez más en el rendimiento. Por el momento, creo que es demasiado pronto para hablar de la principal diferencia entre los dos motores".

Quartararo solo ha conocido el cuatro cilindros en línea en MotoGP, pero se adaptó rápidamente: "Creo que no necesito realmente un aprendizaje. Evidentemente, se siente que la moto es una Yamaha, pero es una moto totalmente nueva. Sin embargo, desde el primer día en Barcelona me adapté bastante rápido, en particular a la forma en la que llega el par. Ese es el mayor progreso".

"No creo que tenga que aprender. Está claro que nuestro pilotaje va a cambiar. No es solo el motor, sino toda la moto [la que cambia]. Ese será el mayor desafío, pero ante todo creo que habrá que encontrar nuestra base y encontrar el límite. Después, podremos centrarnos realmente en el rendimiento".

También lee: MotoGP Yamaha presenta la M1 con motor V4 para la temporada 2026 de MotoGP

Avec Léna Buffa et Xaveria Yunita