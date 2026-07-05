MONOPLAZA Noticias
IndyCar Portland: Alex Palou gana y aumenta su ventaja en el campeonato, O´Ward 11°
Alessandro de Tullio se impone en Portland y logra su segunda victoria en Indy NXT
IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12
Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar
Will Power elogia la buena química del equipo Andretti tras confirmarse la alineación para 2027
Malukas y Collet, penalizados en parrilla para la carrera de IndyCar en Portland
Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland
Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar
Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027
La Fórmula E cambia la fecha de Mónaco 2027 para evitar el chocar con el WEC
Théo Pourchaire será piloto de Opel en la Fórmula E
La carrera de la IndyCar en Washington se amplía a 250 millas
Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero
Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028
Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan
Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar
Antonelli revela que Wolff le dijo sería el reemplazo de Hamilton desde inicios de 2024
Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028
IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords
Noel León admite opciones para llegar a la F1: "Sí que hay una oportunidad"
De Vries gana una carrera caótica en Tokio, Porsche asume la cima de constructores
Las lágrimas de Noel León tras su victoria en Hungría que terminaron con la mala suerte
Noel León gana la Carrera Feature de la F2 en Hungría
FIA F3 Hungría: Slater gana la feature y toma la cima del campeonato; puntos para Colnaghi y Rivera
Fórmula E: Dan Ticktum adelanta a Jake Dennis en el final para ganar en Tokio
F2 Hungría: Mini gana la sprint; Tsolov chocó con Montoya: Durksen en los puntos y León sancionado
Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto
Kyle Larson responde a Scott Dixon: las carreras de NASCAR son demasiado largas
FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint
FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo
Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar
IndyCar y NASCAR Trucks volverán al Gran Premio de St Petersburg en 2027
La lucha por el título de F2 toma forma con pilotos juniors de Red Bull, Alpine y Ferrari
Dreyer & Reinbold Racing volverá a tiempo completo a IndyCar en 2027 tras comprar un lugar a RLL
El "orgullo" de Mick Schumacher tras lograr su mejor resultado hasta ahora en IndyCar
Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville
Cómo Noel León fue descalificado en Spa... por culpa de un invitado
IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera
Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta
Fallece a los 46 años el director del equipo de Citroën en la Fórmula E
IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial
FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos
Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto
IndyCar Nashville: Kirkwood gana la pole; Pato O'Ward arrancará 12°
FIA F2 Spa: Durksen se lleva la victoria en la sprint ante complicaciones del resto de la armada latina
VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital
Victoria de Nakamura con Mattia Colnaghi cerca del podio en la F3 en Spa
FIA F2 Spa: Noel León arrancará primero en la sprint, Durksen en segunda fila
Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa
Kyffin Simpson aspira a repetir su actuación de 2025 en Nashville o quedar "un par de puestos mejor"
El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca
iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años
La F3 anuncia un test en el Madring en agosto y suma una carrera para terminar 2026
Pato O'Ward ya no será piloto reserva de McLaren: "pedí que me despidan de todos mis servicios de F1"
IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores
Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio
McLaren confirma su alineación 2027 en IndyCar: Dixon y Rosenqvist se unen a Pato O'Ward
Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio
Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026
Pato O'Ward rompe su sequía en IndyCar 2026: "Sabía que mi victoria llegaría"