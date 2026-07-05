Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

MONOPLAZA Noticias

Campeonato
Campeonato
Piloto
Equipo
Evento
Lugar
Tipo de artículo

IndyCar Portland: Alex Palou gana y aumenta su ventaja en el campeonato, O´Ward 11°

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
IndyCar Portland: Alex Palou gana y aumenta su ventaja en el campeonato, O´Ward 11°

Alessandro de Tullio se impone en Portland y logra su segunda victoria en Indy NXT

Indy Lights
IndL Indy Lights
Portland
Alessandro de Tullio se impone en Portland y logra su segunda victoria en Indy NXT

IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12

Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar

Will Power elogia la buena química del equipo Andretti tras confirmarse la alineación para 2027

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Will Power elogia la buena química del equipo Andretti tras confirmarse la alineación para 2027

Malukas y Collet, penalizados en parrilla para la carrera de IndyCar en Portland

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Malukas y Collet, penalizados en parrilla para la carrera de IndyCar en Portland

Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Los horarios y cómo ver la IndyCar 2026 en Portland

Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Marcus Ericsson seguirá en Andretti durante la temporada 2027 de la IndyCar

Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027

IndyCar
Indy IndyCar
Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027

La Fórmula E cambia la fecha de Mónaco 2027 para evitar el chocar con el WEC

Fórmula E
FE Fórmula E
La Fórmula E cambia la fecha de Mónaco 2027 para evitar el chocar con el WEC

Théo Pourchaire será piloto de Opel en la Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
Théo Pourchaire será piloto de Opel en la Fórmula E

La carrera de la IndyCar en Washington se amplía a 250 millas

IndyCar
Indy IndyCar
Washington, D.C.
La carrera de la IndyCar en Washington se amplía a 250 millas

Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero

IndyCar
Indy IndyCar
Lo que hemos descubierto tras un primer vistazo al IR-28 de IndyCar, diseñado desde cero

Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Conociendo a fondo el IR-28 de IndyCar: nuevas imágenes del chasis de 2028

Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Indianápolis
Legacy Motor Club anuncia nuevos inversores, incluidos Scott Dixon, Dario Franchitti y Tony Kanaan

Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Alex Palou y Alexander Rossi realizarán la primera prueba en pista del IR-28 de IndyCar

Antonelli revela que Wolff le dijo sería el reemplazo de Hamilton desde inicios de 2024

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Antonelli revela que Wolff le dijo sería el reemplazo de Hamilton desde inicios de 2024

Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

IndyCar
Indy IndyCar
Los pilotos dan su veredicto sobre el nuevo coche de IndyCar para 2028

IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords

IndyCar
Indy IndyCar
IndyCar presenta un coche más rápido y liviano para 2028, diseñado para batir récords

Noel León admite opciones para llegar a la F1: "Sí que hay una oportunidad"

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
Noel León admite opciones para llegar a la F1: "Sí que hay una oportunidad"

De Vries gana una carrera caótica en Tokio, Porsche asume la cima de constructores

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Tokio II
De Vries gana una carrera caótica en Tokio, Porsche asume la cima de constructores

Las lágrimas de Noel León tras su victoria en Hungría que terminaron con la mala suerte

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
Las lágrimas de Noel León tras su victoria en Hungría que terminaron con la mala suerte

Noel León gana la Carrera Feature de la F2 en Hungría

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
Noel León gana la Carrera Feature de la F2 en Hungría

FIA F3 Hungría: Slater gana la feature y toma la cima del campeonato; puntos para Colnaghi y Rivera

FIA F3
F3 FIA F3
Hungaroring
FIA F3 Hungría: Slater gana la feature y toma la cima del campeonato; puntos para Colnaghi y Rivera

Fórmula E: Dan Ticktum adelanta a Jake Dennis en el final para ganar en Tokio

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Tokio I
Fórmula E: Dan Ticktum adelanta a Jake Dennis en el final para ganar en Tokio

F2 Hungría: Mini gana la sprint; Tsolov chocó con Montoya: Durksen en los puntos y León sancionado

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
F2 Hungría: Mini gana la sprint; Tsolov chocó con Montoya: Durksen en los puntos y León sancionado

Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto

FIA F3
F3 FIA F3
Hungaroring
Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto

Kyle Larson responde a Scott Dixon: las carreras de NASCAR son demasiado largas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Kyle Larson responde a Scott Dixon: las carreras de NASCAR son demasiado largas

FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint

FIA F2
F2 FIA F2
Hungaroring
FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint

FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo

FIA F3
F3 FIA F3
Hungaroring
FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo

Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Camino a 2027: Dentro del regreso de Dreyer & Reinbold a tiempo completo a IndyCar

IndyCar y NASCAR Trucks volverán al Gran Premio de St Petersburg en 2027

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
IndyCar y NASCAR Trucks volverán al Gran Premio de St Petersburg en 2027

La lucha por el título de F2 toma forma con pilotos juniors de Red Bull, Alpine y Ferrari

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
La lucha por el título de F2 toma forma con pilotos juniors de Red Bull, Alpine y Ferrari

Dreyer & Reinbold Racing volverá a tiempo completo a IndyCar en 2027 tras comprar un lugar a RLL

IndyCar
Indy IndyCar
Dreyer & Reinbold Racing volverá a tiempo completo a IndyCar en 2027 tras comprar un lugar a RLL

El "orgullo" de Mick Schumacher tras lograr su mejor resultado hasta ahora en IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
El "orgullo" de Mick Schumacher tras lograr su mejor resultado hasta ahora en IndyCar

Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
Ganadores y perdedores de la carrera de IndyCar en Nashville

Cómo Noel León fue descalificado en Spa... por culpa de un invitado

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
Cómo Noel León fue descalificado en Spa... por culpa de un invitado

IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
IndyCar Nashville 2026: Estado del campeonato tras la carrera

Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
Alex Palou gana la carrera de IndyCar en Nashville; Pato O'Ward remonta

Fallece a los 46 años el director del equipo de Citroën en la Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Tokio II
Fallece a los 46 años el director del equipo de Citroën en la Fórmula E

IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
IndyCar en Nashville se correrá el lunes por las fuertes lluvias y el retraso del Mundial

FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos

Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto

FIA F3
F3 FIA F3
Spa-Francorchamps
Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto

IndyCar Nashville: Kirkwood gana la pole; Pato O'Ward arrancará 12°

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
IndyCar Nashville: Kirkwood gana la pole; Pato O'Ward arrancará 12°

FIA F2 Spa: Durksen se lleva la victoria en la sprint ante complicaciones del resto de la armada latina

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA F2 Spa: Durksen se lleva la victoria en la sprint ante complicaciones del resto de la armada latina

VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
VIDEO: Malukas sufre un fuerte accidente en Nashville y es trasladado al hospital

Victoria de Nakamura con Mattia Colnaghi cerca del podio en la F3 en Spa

FIA F3
F3 FIA F3
Spa-Francorchamps
Victoria de Nakamura con Mattia Colnaghi cerca del podio en la F3 en Spa

FIA F2 Spa: Noel León arrancará primero en la sprint, Durksen en segunda fila

FIA F2
F2 FIA F2
Spa-Francorchamps
FIA F2 Spa: Noel León arrancará primero en la sprint, Durksen en segunda fila

Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa

FIA F3
F3 FIA F3
Spa-Francorchamps
Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa

Kyffin Simpson aspira a repetir su actuación de 2025 en Nashville o quedar "un par de puestos mejor"

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
Kyffin Simpson aspira a repetir su actuación de 2025 en Nashville o quedar "un par de puestos mejor"

El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca

IndyCar
Indy IndyCar
Nashville
El presidente Donald Trump se reúne con pilotos de IndyCar en la Casa Blanca

iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años

IndyCar
Indy IndyCar
iRacing e IndyCar anuncian el lanzamiento del primer juego oficial en 20 años

La F3 anuncia un test en el Madring en agosto y suma una carrera para terminar 2026

FIA F3
F3 FIA F3
Madrid
La F3 anuncia un test en el Madring en agosto y suma una carrera para terminar 2026

Pato O'Ward ya no será piloto reserva de McLaren: "pedí que me despidan de todos mis servicios de F1"

IndyCar
Indy IndyCar
Pato O'Ward ya no será piloto reserva de McLaren: "pedí que me despidan de todos mis servicios de F1"

IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
IndyCar Mid-Ohio 2026: Ganadores y perdedores

Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Rinus VeeKay sigue escribiendo su historia como "outsider" al terminar cuarto en Mid-Ohio

McLaren confirma su alineación 2027 en IndyCar: Dixon y Rosenqvist se unen a Pato O'Ward

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
McLaren confirma su alineación 2027 en IndyCar: Dixon y Rosenqvist se unen a Pato O'Ward

Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Lundgaard admite que "un error mío" le costó la victoria en la carrera de IndyCar de Mid-Ohio

Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Así queda el campeonato de la IndyCar 2026 tras la victoria de Pato O'Ward en Mid-Ohio 2026

Pato O'Ward rompe su sequía en IndyCar 2026: "Sabía que mi victoria llegaría"

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Pato O'Ward rompe su sequía en IndyCar 2026: "Sabía que mi victoria llegaría"
Cargar más Archivo de noticias