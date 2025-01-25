SPORTCARS Noticias

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IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America

IMSA
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Road America
IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America

Cómo se perfila la lucha por el título de Hypercar del WEC tras los cambios al calendario 2026

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Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027

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Por qué el creador de la categoría GT3 pide cambios similares al WEC en los hypercar

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Porsche da claridad sobre el programa de IMSA en medio de los recortes y del futuro en Le Mans

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La Fórmula E cambia la fecha de Mónaco 2027 para evitar el chocar con el WEC

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Wayne Taylor Racing pone fin a su sequía de victorias en IMSA en un caótico final en Road America

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VIDEO: El fuerte accidente en Fuji en la Super GT con un coche volando por los aires

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Ferrari ofrece en Monza un adelanto del futuro sobre el 499P para 2027

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Lilou Wadoux consigue pole histórica de la categoría GTD de la IMSA en Road America

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Nick Yelloly lidera el doblete de Acura en la clasificación de la IMSA en Road America

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BMW lucirá una decoración especial de Spider-Man en Road America de IMSA

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La Ferrari 499P rueda en Monza con un diseño camuflado para preparar el futuro

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El WEC cancela sus rondas en Oriente Medio por la guerra y irá a Barcelona y Monza

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Lo último sobre los desarrollos de los de Ford y McLaren para entrar al WEC en 2027

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Valentino Rossi apunta a obtener el permiso de Nurburgring antes de finales de 2026

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Tom Dillmann completa su redención en IMSA tras el grave accidente de 2025

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WEC Brasil: BMW supera por poco a Ferrari para lograr su segunda victoria en Hypercar de 2026

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Lando Norris estrena el McLaren MCL-HY en público en Goodwood

Festival de la Velocidad de Goodwood
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Parrilla de salida del Chevrolet Grand Prix de IMSA: Jeremy Clarke logra la pole tras un ajustado duelo en LMP2

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“Deberías preguntárselo a él”; Nasr mantiene presión sobre Penske por un asiento en IndyCar

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