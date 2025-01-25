SPORTCARS Noticias

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IMSA sanciona al Porsche Nº 6 y pone a Kevin Estre en periodo de prueba por Road America
Cómo se perfila la lucha por el título de Hypercar del WEC tras los cambios al calendario 2026
Callum Ilott, el gran olvidado de la temporada de rumores, que busca un lugar en IndyCar 2027
Por qué el creador de la categoría GT3 pide cambios similares al WEC en los hypercar
Porsche da claridad sobre el programa de IMSA en medio de los recortes y del futuro en Le Mans
La Fórmula E cambia la fecha de Mónaco 2027 para evitar el chocar con el WEC
Wayne Taylor Racing pone fin a su sequía de victorias en IMSA en un caótico final en Road America
VIDEO: El fuerte accidente en Fuji en la Super GT con un coche volando por los aires
Ferrari ofrece en Monza un adelanto del futuro sobre el 499P para 2027
Lilou Wadoux consigue pole histórica de la categoría GTD de la IMSA en Road America
Nick Yelloly lidera el doblete de Acura en la clasificación de la IMSA en Road America
BMW lucirá una decoración especial de Spider-Man en Road America de IMSA
La Ferrari 499P rueda en Monza con un diseño camuflado para preparar el futuro
El WEC cancela sus rondas en Oriente Medio por la guerra y irá a Barcelona y Monza
Lo último sobre los desarrollos de los de Ford y McLaren para entrar al WEC en 2027
Valentino Rossi apunta a obtener el permiso de Nurburgring antes de finales de 2026
Tom Dillmann completa su redención en IMSA tras el grave accidente de 2025
WEC Brasil: BMW supera por poco a Ferrari para lograr su segunda victoria en Hypercar de 2026
Lando Norris estrena el McLaren MCL-HY en público en Goodwood
Parrilla de salida del Chevrolet Grand Prix de IMSA: Jeremy Clarke logra la pole tras un ajustado duelo en LMP2
WEC Brasil: Will Stevens lidera una primera fila para Cadillac, Toyota sufre
El hiperdeportivo de McLaren hizo su primera aparición pública en Goodwood
“Deberías preguntárselo a él”; Nasr mantiene presión sobre Penske por un asiento en IndyCar
Whelen Cadillac convierte la pole en victoria en las 6 Horas de The Glen de IMSA
24h Spa 2026: Lionspeed-Porsche gana tras salir desde boxes
Jack Aitken logra una contundente pole en Watkins Glen para Cadillac
24 Horas de Spa 2026: lista completa de inscriptos
GetSpeed Mercedes, el más rápido para definir la parrilla de la Superpole de las 24 Horas de Spa
¿Venta del Alpine a BYD? "Tenemos más de un interesado"
Para Kubica, quedarse sin un asiento de F1 en Ferrari se sintió como "sangrar"
A Jack Doohan ya no le importa lo que piensen otras personas tras su salida de la F1
La revancha se viste de rojo en el deporte motor
¿Podrá el WEC terminar su temporada 2026 ante la crisis en el Medio Oriente?
Porsche: las reglas de Hypercar de 2030 marcan un "paso significativo", pero no hay decisión sobre el regreso
¿Con las reglas de 2030 se corre el riesgo de expulsar a Ferrari del Mundial de Resistencia?
Aston Martin evalúa la primera gran actualización para el hypercar Valkyrie
Análisis de las 24 Horas de Le Mans 2026: El coche más rápido no ganó
Cómo el Toyota #8 perdió las 24 Horas de Le Mans 2026
Ferrari dice que la parrilla de Hypercar estaba “desequilibrada” desde el Día 1 en Le Mans
Los pilotos de BMW admiten que la derrota en Le Mans 2026 “duele” porque “estuvimos cerca”
Cadillac admite que la victoria en Le Mans era poco probable, pero lamenta un costoso FCY
El problema técnico que estuvo por costarle la victoria en Le Mans al Toyota vencedor
24h de Le Mans: Toyota vence a BMW y Cadillac para lograr su primera victoria en cuatro años
La falla en el Cadillac que acabó con Le Mans es una "puñalada en el corazón" de Bourdais
24H Le Mans, 20 hora: Cadillac pasa al frente, pero Toyota y BMW no aflojan
24H Le Mans, H18: BMW en cabeza mientras el accidente de Porsche provoca coche de seguridad
24H Le Mans 12H: Bourdais fuera de contienda por la victoria
24H Le Mans H8: El coche de seguridad abre por completo la carrera
24 Horas de Le Mans: Toyota amplía su ventaja sobre Cadillac por la noche
F1 2026 vs Hypercar: ¿dónde está el mayor desafío para el piloto?
Jack Doohan sobre su primer Le Mans y la vida lejos de la F1
Los fabricantes de Hypercar podrán desarrollar sistemas híbridos a espera de las reglas del 2030
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¿Por qué el nuevo neumático slick de Le Mans tiene un dibujo en la banda de rodadura?
24 Horas de Le Mans 2026: parrilla de salida completa
Ford completa la alineación LMDh con Campbell, Yelloly y Blomqvist para el Hypercar 2027
El reglamento Hypercar evolucionará en 2030: ¡no digan más LMH y LMDh!
Silverstone regresa a un ampliado calendario de nueve rondas del WEC 2027
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24 Horas de Le Mans: Cadillac supera a BMW… en la FP4